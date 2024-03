Rapita da un uomo fuori dalla porta di casa, mamma coraggio si lancia per le scale e salva la figlia La terribile esperienza di cui è stata protagonista un diciottenne mentre rincasava nell’appartamento di New York, nel Queens. Il rapitore, poi arrestato, aveva un’auto fuori dal palazzo con corda, sonniferi, melatonina e assorbenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Non immagineresti mai che ti possa succedere una cosa del genere, soprattutto nel tuo palazzo e fuori dalla porta di casa” così la signora Adriana Alvarez ha raccontato la terribile esperienza di cui è stata protagonista la figlia diciottenne Lex, vittima di un tentativo di rapimento mentre rincasava nell’appartamento di New York, nel Queens. La drammatica scena, che risale al gennaio scorso, è stata immortalata dal video della telecamera del campanello di casa che ora la donna ha diffuso ai media.

Quel giorno l‘adolescente stava tornando a casa dopo una passeggiata col cane quando dietro di lei ha trovato appostato un ragazzo di 25 anni che l’ha sorpresa di spalle e trascinata via. Solo l’urlo disperato della diciottenne ha premesso alla madre di uscire di corsa verso il pianerottolo per lanciarsi all’inseguimento del rapitore.

"Non avevo mai sentito mia figlia urlare in quel modo", ha rivelato la 35enne al New York Post, raccontando: "Inizialmente pensavo che il cane fosse scappato di sotto, ma quando sono uscita ho visto mia figlia che veniva trascinata via. Un video drammatico mostra la scena da incubo avvenuta in pieno giorno, subito dopo le 9 del mattino del 23 gennaio. Nel filmato si vede l’uomo, identificato poi come George Vassiliou che, indossando una mascherina e il cappuccio, scende dalle scale dove si era appostato e con un balzo afferra Lex per entrambe le spalle e inizia a trascinare la ragazza giù per le scale e fuori dall'inquadratura.

Le urla della giovane hanno attirato la madre. La donna si è lanciata giù per le scale in un inseguimento disperato che le è costato diverse lesioni. La donna ha cercato di fermare l’uomo ma è stata colpita più volte. La 35enne ha detto che Vassiliou le ha dato un pugno in faccia prima di tirare fuori lo spray al peperoncino e usarlo su entrambe le donne. La colluttazione è durata per diverso tempo ma fortunatamente a dare manforte a mamma e figlia alcuni vicini che sono intervenuti in loro soccorso.

L’uomo infine è stato arrestato con l’accusa di tentato rapimento, aggressione, possesso di armi, possesso illegale di sostanze nocive e molestie. Fonti della polizia di New York hanno detto che Vassiliou aveva noleggiato un'auto la notte prima del tentato rapimento parcheggiandola fuori dall'edificio di Alvarez. All'interno dell'auto, gli agenti hanno recuperato una borsa contenente corda, sonniferi, melatonina e assorbenti. Secondo Alvarez, sua figlia lavorava con Vassiliou in un supermercato e lui avrebbe iniziato a corteggiarla. Quando lei lo ha rifiutato, lui ha pianificato il rapimento. "Aveva pianificato tutto. Chissà dove avrebbe portato la mio bambina" ha concluso la donna.