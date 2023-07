Rapita a 13 anni e chiusa in auto, si salva scrivendo “Help me” su un pezzo di carta stropicciato La tredicenne era stata rapita mentre si trovava in strada in Texas: l’uomo le ha puntato contro una pistola e l’ha costretta a salire in auto. L’hanno salvata tre giorni dopo nel sud della California.

A cura di Susanna Picone

Sembra una storia da film quella che arriva dalla California, dove una ragazzina di 13 anni fortunatamente è riuscita a salvarsi dopo tre lunghi giorni in balia di un uomo di 61 anni.

Si è salvata scrivendo la sua richiesta di aiuto su un pezzo di carta stropicciato e sperando che qualcuno si accorgesse di lei e del suo "help me". La ragazzina si trovava nel parcheggio di una lavanderia a gettoni dove il suo rapitore era andato lasciandola in macchina quando è stata trovata dalla polizia.

Tutto è successo nel sud della California il 9 luglio scorso, ma solo adesso la storia è stata resa nota, dopo l’incriminazione del rapitore. Si tratta di Steven Robert Sablan, un texano che è stato arrestato con l'accusa di sequestro di minore e violenza sessuale. Dalle indagini è emerso che era già ricercato e aveva precedenti per rapina e droga.

Secondo quanto ricostruito, la tredicenne era stata rapita mentre camminava lungo un marciapiede in Texas vicino a una fermata di autobus: l’uomo, puntandole una pistola, l’avrebbe costretta a salire in auto e l’avrebbe portata fino in California, dove fortunatamente poi è riuscita a salvarsi.

Secondo la ricostruzione della polizia americana, Steven Robert Sablan aveva fermato la macchina a Long Beach per andare in una lavanderia a lavare i propri vestiti, lasciando la ragazzina chiusa in auto. A quel punto lei avrebbe trovato un pezzo di carta e su ha scritto "Help Me!": alcune persone che si trovavano nel parcheggio l’hanno vista e una ha chiamato la polizia, che così l’ha salvata.

La polizia ha fatto sapere che la ragazza, vittima anche di abusi sessuali, era "visibilmente angosciata". Nell’auto del rapitore sono stati trovati una pistola ad aria compressa, un coltello a serramanico e manette.