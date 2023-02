Qual è il posto più sicuro su un aereo? Il meno scelto: quello nel corridoio centrale in fondo Un’analisi della BBC realizzata da Doug Drury, docente presso la Central Queensland University, spiega come scegliere la poltrona meno amata a bordo di un volo può fare la differenza durante un’emergenza.

A cura di Biagio Chiariello

Quando prenoti un volo, pensi mai a quale posto ti proteggerà di più in caso di emergenza? Molto probabilmente no. La maggior parte delle persone sceglie un determinato posto per il comfort, come spazio per le gambe, o le comodità, come un accesso più immediato ai servizi igienici. E nella maggior parte dei casi si opta per la poltrona più vicina alla parte anteriore dell'aereo in modo da poter sbarcare più rapidamente possibile una volta atterrati.

Raramente prenotiamo un volo con la speranza di ottenere uno dei posti centrali nell'ultima fila. Bene, indovina un po'? Sono proprio questi i più sicuri su un aereo.

Viaggiare in aereo è sicuro

Prima di entrare nel merito, è giusto ribadire che il trasporto aereo è il mezzo di trasporto più sicuro al mondo. Nel 2019, su quasi 70 milioni di voli a livello globale si sono contate 287 vittime. Secondo l'analisi dei dati del censimento del National Safety Council negli Stati Uniti, le probabilità di morire in aereo sono circa 1 su 205.552, rispetto a 1 su 102 in auto.

Anche così, tendiamo a dare poca importanza agli incidenti stradali mortali. Invece una tragedia come quella dell'ATR72 in Nepal diventa per giorni l'articolo principale su ogni giornale.

Il nostro interesse per le sciagure aeree potrebbe risiedere nel voler capire perché accadono o quali sono le probabilità che si ripetano. Non è un male; la nostra preoccupazione garantisce che questi tragici eventi siano oggetto di indagini approfondite, il che aiuta a mantenere sicuri i viaggi in aereo.

In sintesi, non è necessario preoccuparsi più di tanto della sicurezza quando si sale a bordo di un volo di linea. Ma se hai ancora quella fastidiosa pulce nell'orecchio, puoi continuare a leggere.

Quali sono i posti più sicuri

Secondo un'indagine della BBC, le probabilità di morire a causa di un incidente aereo sono circa una su 11 milioni, ma le possibilità di sopravvivere dipendono da dove si è seduti. Un esperto di aviazione rivela un tasso di mortalità del 44% per i viaggiatori seduti nei sedili del corridoio al centro dell'aereo, rispetto al 28% per i sedili posteriori centrali.

Doug Drury, docente presso la Central Queensland University, ha spiegato che visto che le poltrone del corridoio non hanno un cuscinetto laterale lasciano il passeggero "libero" da una parte. Drury ha condiviso queste informazioni in The Conversation.

Centrale, in fondo

La stessa BBC cita un'indagine del TIME portata avanti per 35 anni che ha rilevato come i posti nel terzo posteriore dell'aereo abbiano un tasso di mortalità del 32%, rispetto al 39% nel terzo centrale e al 38% nel terzo anteriore.

Uno studio dell'Università di Greenwich ha rivelato che i sopravvissuti all'incidente seduti vicino a un'uscita di emergenza escono prima dall'aereo, rendendo più probabile che si allontanino velocemente dal luogo dell'incidente. I ricercatori hanno scoperto che un posto fino a cinque file da un'uscita offre una migliore possibilità di fuga in caso di incendio. Tuttavia, quando si è seduti a sei o più file da un'uscita "le possibilità di morire superano di gran lunga quelle di sopravvivere".

Se l'aereo va a fuoco chi è seduto in corridoio ha una probabilità "marginalmente" maggiore di sopravvivere, al 65%, rispetto a chi è vicino al finestrino 58%. I passeggeri nella parte anteriore dell'aereo hanno il 65% di possibilità di fuga, mentre quelli nella parte posteriore solo il 53%. Robert Gifford, direttore del Consiglio consultivo parlamentare per la sicurezza dei trasporti, ha dichiarato: "La possibilità di sopravvivenza non dovrebbe essere basata sulla capacità di pagare un posto all'uscita di emergenza o di prenotare il tuo posto online".

Lo studio ha analizzato diversi incidenti aerei, inclusi gli incendi a bordo. Come quello all'aeroporto di Manchester del 1985 che ha causato 55 vittime su un British Airtours 737 a causa dell'esplosione di un motore: il fuoco divampò su un lato dell'aereo, bloccando diverse uscite. I passeggeri morti erano, in media, seduti a più del doppio della distanza da un'uscita utilizzabile rispetto a quelli sopravvissuti.