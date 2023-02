Qatargate, l’eurodeputato Marc Tarabella è stato arrestato in Belgio Lo riporta Politico, affermando che la notizia dell’arresto sia stata confermata anche da un portavoce degli inquirenti belgi: l’eurodeputato Marc Tarabella è stato arrestato nell’ambito dell’indagine sul Qatargate.

A cura di Annalisa Girardi

L'eurodeputato belga Marc Tarabella è stato arrestato oggi nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. Lo riporta Politico. Secondo le agenzie di stampa italiane per il momento Tarabella sarebbe solo in stato di fermo, mentre viene interrogato dalla polizia su ordine del giudice istruttore Michel Claise. Che alla fine dell'interrogatorio deciderà se convalidare o meno lo stato di arresto.

La notizia arriva appena una settimana dopo la revoca dell'immunità parlamentare da parte della plenaria di Strasburgo a lui e all'eurodeputato Andrea Cozzolino. Questa mattina Tarabella era stato appunto chiamato per essere ascoltatp da un giudice istruttore, Claise. Politico ha scritto che l'arresto è stato anche confermato all'emittente fiamminga da un portavoce degli inquirenti.

La procura federale belga in queste settimana ha condotto "diverse perquisizioni" in Belgio. Una ha riguardato una cassetta di sicurezza di una banca situata a Liegi, appartenente all'eurodeputato Tarabella.

Con la revoca dell'immunità lo scorso 2 febbraio gli inquirenti hanno ricevuto il via libera per interrogare sia lui che Cozzolino. Gli altri sospettati di aver ricevuto tangenti in cambio di deposizioni in favore del Qatar, Eva Kaili, Francesco Giorgi e Antonio Panzeri, si trovano in carcere. Sono rispettivamente l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, eurodeputata greca e socialista; il compagno di Kaili e assistente parlamentare di Cozzolino; ex eurodeputato, fondatore di una Ong alla fine del mandato nel 2019.

Niccolò Figà Talamanca, segretario della Ong legata alle indagini, era stato inizialmente arrestato, ma è stato poi scarcerato per l'emergere di ulteriori elementi. Le accuse ipotizzate sono quelle di corruzione, partecipazione in una rete di criminalità organizzata e riciclaggio di denaro.