Prof arrestata per violenza sessuale su minore pochi mesi dopo essere stata insegnante dell’anno in Usa
Eletta insegnante dell’anno della sua scuola nel settembre scorso, una professoressa statunitense di scuola media è finita agli arresti appena quattro mesi dopo il riconoscimento e con la pesante accusa di abusi sessuali su minore. Scenario dell’inquietante storia è la Broussard Middle School di Lafayette, nello stato della Louisiana dove la donna, la 38enne Christie D. Oster, insegnava matematica fino a poche settimane fa.
La professoressa godeva di grande apprezzamento e considerazione da parte di tutti nella scuola fino all’inizio di gennaio quando una denuncia a suo carico alle autorità scolastiche ha fatto scattare la sospensione dall’insegnamento ma soprattutto la segnalazione alla polizia locale che ha avviato una indagine penale a suo carico. Inchiesta che avrebbe confermato le accuse fino all’arresto scattato mercoledì scorso.
Secondo il dipartimento di polizia di Lafayette, la donna è accusata di “aver avuto una relazione inappropriata con un ex studente", un ragazzo ancora minorenne anche se non più suo alunno. I reati contestati sono molestie sessuali, violenza carnale nei confronti di un minorenne e comportamento indecente con un minore.
"Siamo orgogliosi di tutti i nostri fantastici insegnanti e del personale che ogni giorno dà così tanto ai nostri studenti. Questi due educatori hanno fatto più del dovuto e siamo davvero fortunati ad averli nella nostra famiglia scolastica con il loro attaccamento, il loro duro lavoro e la loro passione” aveva scritto la scuola in un messaggio pubblico nel settembre scorso riferendosi proprio alla donna e a una collega. Un messaggio che l’istituto è stato costretto a rimuovere subito dopo le pesanti accuse alla docente che nel frattempo ha pagato la cauzione da 50mila dollari fissata dal giudice e ora attende il processo a piede libero anche se senza possibilità di tornare a insegnare.