Presidente messicana Claudia Sheinbaum palpeggiata in strada: “L’ho già vissuto da studentessa, denunciate”

La Presidente messicana Claudia Sheinbaum ha spiegato di essersi resa conto della gravità dei fatti solo dopo aver visto il video e di aver così deciso di denunciare. “Ho pensato Se fanno questo al presidente, cosa succederà a tutte le donne del nostro Paese?”, ha dichiarato Sheinbaum, rivelando: “L’ho già vissuto quando ero studentessa. Bisogna tracciare una linea”.

Un uomo che le si avvicina da dietro mentre lei parla con altre persone in una affollata strada di Città del Messico, poi le mette la mano sulla spalla e infine tenta di baciarla sul collo e palpeggiarla prima dell'intervento degli uomini di scorta. È la assurda aggressione sessuale subita dalla presidente messicana, Claudia Sheinbaum, interamente registrata da un video fatto col cellulare da un altro passante. Il grave episodio martedì pomeriggio non lontano dalla palazzo nazionale della capitale messicana, sede del governo federale dove la presidente si stava recando.

Nel filmato si vede Claudia Sheinbaum che a un certo punto si scosta, gli allontana le mani e si gira verso l'uomo che però continua a importunarla nonostante l'intervento di un membro dello staff della presidente. Lei sorride in evidente imbarazzo e cerca anche di parlargli non comprendendo bene cosa fosse accaduto. Mercoledì mattina, durante una conferenza stampa, la Presidente messicana ha spiegato che pensava fosse solo un sostenitore un po' troppo espansivo e di essersi resa conto della gravità dei fatti solo dopo aver visto il video. Per questo ha annunciato che sporgerà regolare denuncia contro l'aggressore che nel frattempo era stato già fermato dalla polizia.

L'uomo è stato arrestato nella stessa zona dell'aggressione, in centro città, dalla polizia di Città del Messico in coordinamento con la polizia federale alle 21:00 di martedì, circa cinque ore dopo le molestie alla presidente.

"La mia opinione è che se non presento denuncia, cosa succederà alle altre donne messicane? Se fanno questo alla presidente, cosa succederà a tutte le donne del nostro Paese?", ha dichiarato Sheinbaum. "Ho deciso di sporgere denuncia perché è un'esperienza che ho vissuto come donna e che noi donne viviamo nel nostro Paese" ha proseguito, rivelando: "L'ho già vissuta in passato, quando non ero presidente, ma quando ero studentessa. Bisogna tracciare una linea".

L'episodio ha fatto molto discutere nel paese nordamericano dove purtroppo casi di molestie sulle donne sono all'ordine del giorno. I gruppi per i diritti delle donne sottolineano che l'episodio dimostra la portata del problema visto che un uomo crede di avere il diritto di aggredire persino la presidentessa in pieno giorno in strada se è una donna. Sheinbaum aveva promesso di affrontare la questione durante la campagna elettorale, ma finora la sua amministrazione non ha fatto registrato nessun cambiamento di rotta nell'ambito dei crimini di genere