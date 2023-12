Prepara l’albero di Natale insieme ai genitori: Augusto prende la scossa e muore folgorato a 10 anni Il dramma è avvenuto giovedì nella città di Campo Largo, in Brasile. Il corpo privo di sensi del bambino è stato trovato dal padre: inutili i soccorsi. Augusto è morto dopo due giorni in ospedale.

Quello legato all'accensione delle luci di Natale è un momento di gioia per ogni famiglia. Ma per i parenti di un bimbo brasiliano di 10 anni si è trasformato in un'assurda tragedia: il piccolo Augusto Bonato è infatti morto fulminato a seguito di un tragico incidente avvenuto giovedì sera, 30 novembre, nella città di Campo Largo, nello Stato del Paraná.

Il piccolo è stato trovato privo di sensi dal padre, che ha subito chiamato i servizi di emergenza, i paramedici hanno prestato i primi soccorso ad Augusto per poi trasportarlo d'urgenza nell'ospedale vicino. Ma per il bambino non c'è stato nulla da fare: sabato mattina è morto nel reparto di terapia intensiva del nosocomio.

Stando alle prime ricostruzioni, insieme alla famiglia stavano disponendo le luci natalizie per la casa, quando una forte scossa lo ha colpito provocandogli gravi lesioni. La sua morte ha lasciato sotto choc la comunità di Campo Largo, a sud-ovest di San Paolo. Il giovanissimo era molto conosciuto in città, con gli abitanti abituati a vederlo tutte le domeniche in chiesa dove faceva il chirichetto

Sua sorella, Carolina Dalmaz, ha raccontato ai media locali: "Ho provato a rianimarlo. Ho fatto tutto quello che potevo. Nella mia professione, ho salvato molte persone, e pensavo che avrei potuto salvare anche lui. Era così felice di aver messo" l'albero di Natale "nessuno avrebbe mai potuto immaginare quello che sarebbe accaduto".

La morte di Augusto arriva in un momento già pieno dolore per la famiglia Bonato che poche settimane prima aveva perso il nonno del bimbo. Suo zio, Hebert Bonato, ha detto ai media locali: "Due settimane fa, abbiamo perso mio padre, e ora questo colpo. È uno shock enorme".

Augusto è stato sepolto ieri. Sua madre ha scritto sui social media: "Il mio bambino ci ha lasciato. Il mio cuore è straziato da un forte dolore. Nessuna parola può esprimere quello che provo. Vai per la tua strada, vai con Dio, figlio mio. Un bambino che ha portato solo gioia e momenti indimenticabili. Io ti amerò per sempre".