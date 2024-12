Preghiere a bordo e maschere per l’ossigeno: il disastro dell’Azerbaijan Airlines nel video di un passeggero Un passeggero ha ripreso in un video lo schianto dell’aereo sul quale viaggiava insieme ad altre 66 persone dirette a Grozny. L’aereo dell’Azerbaijan Airlines si è schiantato in Kazakistan per cause ancora da accertare. L’uomo che ha ripreso gli ultimi istanti a bordo del velivolo è sopravvissuto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagini inizialmente diffuse da @BNODesk su X

Sono circa 38 i morti e 29 i sopravvissuti all'incidente aereo avvenuto su un volo partito da Baku e diretto a Grozny, in Russia, dell'Azerbaijan Airlines. L'aereo è precipitato in Kazakistan, vicino alla città di Aktau, e a bordo viaggiavano 67 persone. Tra i 29 sopravvissuti vi sarebbero anche tre bambini. L'equipaggio era composto da 37 passeggeri azeri, sei kazaki, tre originari del Kyrgyzstan e 16 russi insieme al personale di volo.

Tra i passeggeri sopravvissuti, uno dei superstiti ha girato un video pochi secondi prima del disastro per inviarlo alla moglie. Nel filmato pubblicato online da BNO, un canale di notizie con sede nei Paesi Bassi, si vedono i passeggeri pregare mentre le maschere di ossigeno sono già scese. Il passeggero poi rivolge verso di sé la telecamera per spiegare alla compagna la situazione e rivolgerle quello che pensava sarebbe stato il suo ultimo saluto. Incredibilmente, invece, l'uomo è tra i sopravvissuti al disastro.

Le cause del disastro sono ancora in fase di accertamento, ancora in corso di verifica da parte delle autorità che in un primo momento si sono occupate del soccorso ai superstiti e del recupero dei corpi senza vita.

Il video è stato diffuso online dalle maggiori testate estere e sui social network, diventando in breve tempo virali. Nel filmato si sentono le voci dei passeggeri disperati a bordo del volo poi precipitato in Kazakistan. Informazioni più dettagliate su quanto accaduto saranno disponibili dopo l'analisi della scatola nera dell'aereo, recuperata dai soccorritori e dalle autorità nella serata del disastro.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l'aereo avesse segnalato problemi prima a Makhachkala e poi ad Aktau. Ha quindi sorvolato lo scalo di Aktau e chiesto supporto per un'atterraggio di emergenza. I piloti non sono riusciti a controllare la discesa, e il velivolo si è schiantato a terra, esplodendo.