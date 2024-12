Aereo precipitato in Kazakistan: come hanno fatto i superstiti a salvarsi e perché si parla di un missile L’aereo della Azerbaijan Airlines si è schiantato vicino ad Aktau mentre effettuava un volo Baku-Grozny. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire: alcuni media hanno rivelato la presenza di numerosi buchi sull’aereo, sui quali solo l’indagine potrà dare risposte. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

Trentotto morti e ventinove sopravvissuti. È l’ultimo bilancio diffuso dopo l’incidente del giorno di Natale in Kazakistan, dove un aereo dell'Azerbaijan Airlines è precipitato. In totale a bordo dell’aereo c’erano 67 persone.

L’aereo Embraer 190 della Azerbaijan Airlines si è schiantato mercoledì vicino ad Aktau, nella regione di Mangistau, mentre effettuava un volo Baku-Grozny: in una vasta operazione di salvataggio 29 sopravvissuti, tra cui due bambini, sono stati estratti dalle macerie vicino alla città di Aktau, secondo quanto ha affermato il vice primo ministro del Kazakistan aggiungendo che 11 di loro versano in condizioni critiche. Alcuni video dal luogo del disastro mostrano il momento in cui i superstiti sono usciti dall'aereo carbonizzato.

Il racconto di una soccorritrice: "Tutti chiedevano aiuto"

Come riporta la Cnn, una donna che si è unita ai soccorritori ha raccontato di aver assistito a una scena straziante. "La parte anteriore (dell'aereo) era in fiamme. Abbiamo salvato i sopravvissuti. I loro corpi erano coperti di sangue. Stavano piangendo. Tutti chiedevano aiuto", ha detto la donna aggiungendo che tra i sopravvissuti c'erano persone di tutte le età, tra cui uomini, donne, adolescenti e un bambino piccolo.

"È uscita una bambina. Mi ha guardato e ha detto: ‘Salva mia madre, mia madre è ancora lì.' Piangeva e implorava: ‘Per favore salvala, salvala'", ha detto.

Delle vittime alcune sono state già identificate mentre si sa che tra i superstiti ci sono due membri dell’equipaggio. Gli specialisti stanno ancora setacciando i rottami dell'aereo sul luogo dell'incidente. "Le brigate del Centro di medicina d'urgenza del ministero delle Situazioni d'emergenza del Kazakistan continuano a fornire supporto medico per le operazioni di soccorso sul luogo dell'incidente aereo. Gli psicologi del Centro di medicina d'urgenza stanno lavorando con i parenti arrivati ad Aktau", ha dichiarato il ministero.

Cosa è successo all'aereo precipitato: le ipotesi

Quanto è successo il giorno di Natale è oggetto d’indagine, si parla del possibile impatto con uno stormo di uccelli ma col passare delle ore è trapelata anche l’ipotesi che potrebbe essere stato un missile russo ad avere abbattuto per errore l’aereo. Si tratta di una ipotesi che è stata riportata da alcuni media russi ed è stata rilanciata da quotidiani ucraini.

Video dei buchi sulla fusoliera dell'aereo

Ci sono anche delle immagini in cui si vedono fori sulla fusoliera dell’aereo, danni apparentemente poco coerenti con un bird strike. I buchi, in particolare nella parte posteriore dell’aereo, potrebbero aver reso difficilmente gestibile il jet andando a toccare alcune funzioni vitali relative ai comandi e ostacolando il lavoro dei piloti: ne scrive il Corriere della Sera riportando le prime conclusioni degli esperti che parlano del possibile impatto con un missile.

Secondo altre fonti, poi, il disastro aereo non sarebbe da attribuire a malfunzionamenti o errore umano e nemmeno all’impatto con gli uccelli ma a un "external malicious act", un atto doloso esterno. "I filmati sul relitto e le circostanze relative alla sicurezza nella Russia sud-occidentale indicano la possibilità che l’aereo sia stato colpito da una qualche forma di contraerea", ha detto al Wall Street Journal Matt Borie, chief intelligence officer della società Osprey Flight Solutions.

Per avere delle risposte certe sarà necessario aspettare l'esame della scatola nera del velivolo. Per le autorità al momento "tutti gli scenari sono possibili". Per oggi intanto in Azerbaijan è stato proclamato il lutto nazionale.