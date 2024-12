Aereo di linea diretto a Grozny precipita in Kazakistan poi esplode: “Almeno 14 sopravvissuti”. Il video Un aereo passeggeri della Azerbajan Airlines partito da Baku, in Azerbaigian, e diretto a Grozny, in Cecenia, è precipitato in Kazakistan vicino alla città di Aktau, sulle rive del mar Caspio, poi ha preso fuoco. A bordo c’erano almeno 74 persone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Disastro aereo in Kazakistan: un aereo passeggeri partito da Baku, in Azerbaigian, e diretto a Grozny, in Cecenia, è precipitato in Kazakistan vicino alla città di Aktau, sulle rive del mar Caspio, poi ha preso fuoco. A bordo c'erano almeno 67 persone, 62 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio. Ci sarebbero 14 sopravvissuti.

Secondo le autorità kazake, il velivolo precipitato è un Embraer 190 della Azerbajan Airlines, che era in viaggio da Baku a Grozny, la capitale della repubblica russa della Cecenia.

Diverse persone che erano a bordo dell'aereo che si è schiantato vicino ad Aktau sarebbero sopravvissute. Ne sarebbero almeno 14. Lo riferisce il ministero per le emergenze kazako in base a informazioni preliminari, citato dalle agenzie russe. Tra questi ci sarebbero due bambini. Cinque di loro sono stati ricoverati in terapia intensiva.

Intanto, i soccorritori stanno spegnendo l'incendio. "Cinquantadue dipendenti e 11 veicoli del Ministero dell'Emergenza del Kazakistan sono arrivati sul luogo dell'incidente aereo ad Aktau", ha aggiunto.

Secondo le prime informazioni disponibili, a causare l'incidente sarebbe stata una collisione con uno stormo di uccelli, secondo quanto scrive Sputnik Azerbaigian, citando la compagnia aerea. I media russi riferiscono che verrà condotta un'indagine speciale in relazione all'incidente, ha dichiarato il Ministero dei trasporti del Kazakistan.

Sui social, nel frattempo, stanno circolando video dell'incidente che mostrano l'aereo, con evidenti problemi di manovrabilità, scendere rapidamente e schiantarsi al suolo a poca distanza dalla pista dello scalo di Aktau. L'equipaggio dell'Embraer E190AR della compagnia azera – prima dell'incidente – aveva segnalato problemi ed era stato dapprima dirottato a Makhachkala e poi ad Aktau, secondo fonti dell'aeroporto di Grozny. L'aereo aveva quindi sorvolato lo scalo di Aktau e aveva richiesto un atterraggio di emergenza. Ma i piloti non sono riusciti a controllare la discesa e il velivolo ha toccato terra con il muso esplodendo in una palla di fuoco.