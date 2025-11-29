Esteri
Precipita per oltre 20 metri da una scogliera per scattare una fotografia, Leticia muore a 33 anni

La 33enne Leticia Lembi è morta cadendo da una scogliera a Mar del Plata, in Argentina, mentre scattava una foto. È precipitata per oltre 20 metri ed è deceduta sul colpo. Con lei c’erano il cugino e alcuni amici che hanno assistito alla scena.
A cura di Eleonora Panseri
Leticia Lembi
Leticia Lembi

Leticia Lembi, giornalista e consulente nel campo del marketing di 33 anni, è morta dopo essere precipitata da una scogliera mentre cercava di scattare una foto. La tragedia è avvenuta in Argentina, lo scorso mercoledì, 26 novembre.

La donna si trovava insieme al cugino e ad alcuni amici quando ha perso l'equilibrio ed è caduta nella zona di Los Acantilados, a Mar del Plata, secondo quanto riportano i quotidiani argentini.

La 33enne sarebbe precipitata da un'altezza di oltre 20 metri sulle rocce e si ritiene che sia morta sul colpo. Il corpo è stato recuperato alcune ore dopo la caduta.

A quanto si apprende, la piattaforma su cui Lembi si trovava era molto deteriorato a causa di anni di erosione. Nonostante le sue pessime condizioni, molte persone continuavano a utilizzarla per ammirare il panorama e scattare foto.

Sul posto si è recato anche un pubblico ministero, riporta El Pais, anche se la morte della 33enne è di natura accidentale. Su questo non ci sarebbe alcun dubbio.

La 33enne amava i cani, soprattutto i bassotti. Da qualche mese aveva iniziato a vivere insieme al suo fidanzato. La donna era in viaggio per partecipare a un evento di un'agenzia di marketing presso cui lavorava dall'agosto 2021, spiega il quotidiano argentino Clarín.

Lembi era laureata in giornalismo e nel 2020 aveva lavorato come corrispondente presso il quotidiano locale La Voz del Pueblo.

"Era molto intraprendente in quello che faceva, abbiamo trascorso molto tempo con lei. Siamo riusciti a mantenere abbastanza i contatti, anche se non lavorava più con noi perché aveva iniziato in un'agenzia indipendente", ha detto María Ramona Maciel, direttrice di La Voz del Pueblo, in un'intervista a Clarín.

"Era lì a scattare foto e fare video. Le persone che erano lì hanno sentito le urla, purtroppo, hanno assistito alla scena", ha spiegato il procuratore Carlos Russo, incaricato delle indagini sulla morte della donna.

Esteri
