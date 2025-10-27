Esteri
video suggerito
video suggerito

“Possiamo solo sperare, rischi anche dal mare”: la paura degli italiani in Giamaica per l’urgano Melissa

La Giamaica si prepara all’impatto dell’uragano Melissa, ora di categoria 5, che ha già causato 3 vittime ad Haiti. Il paese è in allerta, in molti hanno fatto scorte di acqua e cibo. L’hanno raccontato a Fanpage.it due italiani che vivono lì. Anche se la tempesta non ha ancora toccato terra, il governo ha dichiarato che tutta l’isola è a rischio e ha evacuato 7 zone.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Bianca Caramelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Giamaica si sta preparando al terribile impatto dell'uragano Melissa, che ormai ha raggiunto categoria 5 ed è già stato responsabile di 3 morti ad Haiti. La tempesta si è formata il 21 ottobre e si muove molto lentamente, anche se continua a rafforzarsi.

"Il problema è che è di una lentezza unica, sta sotto l'isola senza raggiungerla da circa 3 giorni" ha raccontato a Fanpage.it Andrea, un operatore turistico in Jamaica, originario dell'Abruzzo. "Siamo in attesa, siamo pronti e l'unica cosa che possiamo fare è sperare che non ci siano causalità", dice.

"Per fortuna l'isola è più attrezzata rispetto a quando nel 1988 arrivò Gilbert", che rimane l'uragano più forte nella storia della Jamaica. La tempesta, infatti, uccise 45 persone nel suo passaggio. "Oggi molte case sono in cemento armato e hanno delle finestre anti-uragano", aggiunge ancora Andrea.

Leggi anche
L'uragano Melissa minaccia la Giamaica, venti fino a 250 km/h: "Uno dei più forti in assoluto"

L'operatore turistico spiega anche che, secondo le ultime notizie, l'impatto maggiore dovrebbe essere nella parte ovest dell'isola, ossia nella provincia di Westmoreland, non lontano dalla nota destinazione turistica di Negril.

"La maggior parte dei turisti presenti hanno deciso di far rientro a casa non appena saputo dell'uragano, non ne sono rimasti molti" dice Andrea. "L'uragano farà sicuramente danni, come delle frane. Le strade probabilmente rimarranno bloccate. Ma a dare problemi sarà anche il mare, ci saranno onde molto alte".

Proprio a Negril vive Francesco, originario di Napoli. "Abbiamo fatto scorte di cibo e acqua, ieri c'erano lunghe file ai supermercati", ha detto a Fanpage.it. "Per il resto possiamo solo aspettare, sicuramente verrà meno la corrente quando ci sarà l'impatto", continua.

Negril non fa parte delle 7 zone a cui le autorità hanno dato ordine di evacuazione nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Tra queste, ci sono anche alcuni quartieri di Kingston, la capitale. Ma comunque, tutta l'isola è stata dichiarata a rischio.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in ucraina
Trump: "Putin non dovrebbe testare missile", Zelensky: "Piano pace sulla falsariga di Gaza"
Ucraina, attacco di droni su Kharkiv. Trump: "Parlerò con Xi di Russia, vorrei ci aiutasse"
Il consulente del Cremlino: “Mosca risponderà duramente se oltre alle sanzioni darete i missili Tomahawk a Kiev"
Perché la pace tra Russia e Ucraina è ancora lontana: "Tra Kiev e Mosca distanza incolmabile"
L'esperto sul missile invisibile svelato dalla Russia: “È una Chernobyl volante”
Trump cancella incontro con Putin e vara sanzioni sul petrolio: “Chiacchiere, non approdiamo a nulla”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views