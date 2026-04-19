Governo Meloni, premier pronta per l’intervento a Hormuz: “Lavoriamo per stabilità”, Schlein: “Navi italiane solo con la pace”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo gli attacchi di Trump: la premier, reduce dal vertice di Parigi promosso da Emmanuel Macron con i partner della coalizione dei Volenterosi, ha ribadito la disponibilità italiana a contribuire a una missione di sminamento nello Stretto di Hormuz, ma solo in presenza di una tregua stabile e con l'autorizzazione del Parlamento. Nel frattempo, la nuova chiusura dello Stretto annunciata dall'Iran conferma un quadro in continua evoluzione, con il governo impegnato a garantire la sicurezza della navigazione e a contenere gli effetti sull’approvvigionamento energetico. Dall'opposizione, Elly Schlein esprime scetticismo sugli esiti del vertice e ribadisce che qualsiasi intervento deve essere preceduto da un accordo di pace e da un chiaro mandato multilaterale. Nel frattempo Giuseppe Conte spinge invece per un negoziato più ampio che coinvolga anche la Cina, collegando la crisi iraniana al conflitto in Ucraina e sostenendo la necessità di riaprire al gas russo per ridurre i costi energetici. Una posizione condivisa in parte anche da Matteo Salvini, che però insiste direttamente sul ritorno agli acquisti da Mosca senza porre condizioni diplomatiche.
Sul fronte interno, prosegue alla Camera l'iter del decreto Sicurezza, già approvato al Senato, su cui il governo è pronto a porre la fiducia. Il provvedimento introduce nuove misure su armi bianche, fermo preventivo, stupefacenti e reati contro il patrimonio, mentre si preannuncia un duro scontro parlamentare con le opposizioni.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta: apertura alla missione italiana a Hormuz ma solo dopo tregua e voto del Parlamento
Reduce dal vertice di Parigi promosso da Emmanuel Macron insieme ai partner della coalizione dei Volenterosi, Meloni torna a fare il punto su una crisi che cambia di ora in ora. L'Italia resta disponibile a contribuire a una missione di sminamento nello Stretto di Hormuz, ma solo a precise condizioni: una tregua stabile e il via libera del Parlamento. Intanto la nuova chiusura annunciata dall'Iran complica ulteriormente lo scenario, confermando l'instabilità di un'area cruciale per i traffici energetici globali.
Sul piano politico, il fronte delle opposizioni si muove ancora in ordine sparso. Elly Schlein mantiene una posizione prudente e critica: prima di qualsiasi iniziativa, serve un accordo di pace e un mandato multilaterale chiaro. Più articolata la proposta di Giuseppe Conte, che lega la crisi iraniana al conflitto in Ucraina e rilancia l'urgenza di un negoziato internazionale che coinvolga anche la Cina. Nel suo ragionamento, la questione energetica resta centrale: riaprire al gas russo significherebbe alleggerire i costi per imprese e cittadini. Una linea che incrocia, almeno in parte, quella di Matteo Salvini, più diretto nel chiedere il ritorno agli acquisti da Mosca, senza passaggi diplomatici preliminari.
Nel frattempo, a Roma si accende lo scontro su un altro fronte: alla Camera prosegue l'iter del decreto Sicurezza, già approvato al Senato, su cui il governo è pronto a porre la fiducia per accelerarne il via libera definitivo. Il provvedimento interviene su più ambiti (dalle armi bianche al fermo preventivo, fino a stupefacenti e reati contro il patrimonio) e si prepara a diventare terreno di un confronto duro, con le opposizioni determinate, invece, a ostacolarne l'approvazione.