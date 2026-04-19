Governo Meloni, premier pronta per l’intervento a Hormuz: “Lavoriamo per stabilità”, Schlein: “Navi italiane solo con la pace”: news in diretta

Reduce dal vertice di Parigi promosso da Emmanuel Macron insieme ai partner della coalizione dei Volenterosi, Meloni torna a fare il punto su una crisi che cambia di ora in ora. L'Italia resta disponibile a contribuire a una missione di sminamento nello Stretto di Hormuz, ma solo a precise condizioni: una tregua stabile e il via libera del Parlamento. Intanto la nuova chiusura annunciata dall'Iran complica ulteriormente lo scenario, confermando l'instabilità di un'area cruciale per i traffici energetici globali.

Sul piano politico, il fronte delle opposizioni si muove ancora in ordine sparso. Elly Schlein mantiene una posizione prudente e critica: prima di qualsiasi iniziativa, serve un accordo di pace e un mandato multilaterale chiaro. Più articolata la proposta di Giuseppe Conte, che lega la crisi iraniana al conflitto in Ucraina e rilancia l'urgenza di un negoziato internazionale che coinvolga anche la Cina. Nel suo ragionamento, la questione energetica resta centrale: riaprire al gas russo significherebbe alleggerire i costi per imprese e cittadini. Una linea che incrocia, almeno in parte, quella di Matteo Salvini, più diretto nel chiedere il ritorno agli acquisti da Mosca, senza passaggi diplomatici preliminari.

Nel frattempo, a Roma si accende lo scontro su un altro fronte: alla Camera prosegue l'iter del decreto Sicurezza, già approvato al Senato, su cui il governo è pronto a porre la fiducia per accelerarne il via libera definitivo. Il provvedimento interviene su più ambiti (dalle armi bianche al fermo preventivo, fino a stupefacenti e reati contro il patrimonio) e si prepara a diventare terreno di un confronto duro, con le opposizioni determinate, invece, a ostacolarne l'approvazione.