video suggerito

Pneumatico del Boeing 757 esplode improvvisamente, due morti e un ferito in aeroporto ad Atlanta Il grave incidente oggi all’aeroporto internazionale Jackson di Atlanta, in Usa, quando uno pneumatico di un aereo Boeing 757 è esploso improvvisamente investendo in pieno tre addetti alla manutenzione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due persone sono morte e una è rimasta ferita gravemente oggi all'aeroporto internazionale Jackson di Atlanta, in Usa, quando uno pneumatico di un aereo Boeing 757 è esploso improvvisamente investendoli in pieno. Le vittime sono tutti addetti alla manutenzione del velivolo che era fermo nell'area di manutenzione dello scalo statunitense. Si tratta di un dipendente della Delta Airlines, compagnia aerea proprietaria dell'aereo, e di un appaltatore esterno. La terza persona ferita è un secondo dipendente Delta.

Il grave incidente prima dell'alba di oggi, martedì 27 agosto, intono alle 5 del mattino ora locale, la tarda mattinata in Italia. I tre addetti erano vicino all'aereo presso la struttura di manutenzione delle operazioni tecniche di Atlanta, che è collegata all'aeroporto, quando, per motivi da accertare, uno pneumatico è esploso. Gli addetti sono stati colpiti in pieno. Per due di loro inutili i tempestivi soccorsi medici giunti sul posto. Il terzo è stato invece stabilizzato e trasportato d'urgenza in ospedale dove rimane ricoverato in gravi condizioni.

Secondo quanto riportano i media locali, il Boeing 757 era arrivato ad Atlanta da Las Vegas domenica sera ed era nei pressi del capannone della sede centrale del reparto manutenzione della compagnia. Per questo l'incidente non ha avuto ripercussioni sulle operazioni aeroportuali.

"La famiglia Delta è addolorata per la perdita di due membri del team e per l'infortunio di un altro in seguito a un incidente avvenuto questa mattina presso la struttura di manutenzione delle operazioni tecniche di Atlanta (TOC 3)", ha affermato la compagnia aerea con sede ad Atlanta in una dichiarazione, aggiungendo: "Abbiamo esteso il nostro pieno supporto ai familiari e ai colleghi in questo momento incredibilmente difficile".

"La famiglia Delta è grata per la rapida azione dei primi soccorritori e dei team medici sul posto", continua la dichiarazione che conclude: "Stiamo ora lavorando con le autorità locali e conducendo un'indagine completa per determinare cosa è successo".

L'incidente si è verificato solo pochi mesi dopo che un altro Boeing 757 della Delta aveva perso il carrello anteriore mentre tentava di decollare dallo stesso aeroporto e si tratta anche dell'ultimo di una serie di preoccupanti incidenti che hanno coinvolto aerei Boeing.