Uccide un gabbiano con un giocattolo per bambini: orrore davanti alle famiglie in spiaggia I fatti sono avvenuti sabato sulla spiaggia di Porthgwidden a St Ives, popolare località turistica nel sud-ovest della Gran Bretagna. Protagonista del gesto scioccante sarebbero stati i membri di un’intera famiglia che, prima di allontanarsi abbandonando la propria spazzatura sulla sabbia, ha insultati i bagnanti che si erano ‘permessi’ di rimproverarli.

A cura di Biagio Chiariello

Ha picchiato a morte un gabbiano con la vanga di un bambino su una spiaggia affollata della Cornovaglia, in Regno Unito. Uno scioccante atto di crudeltà contro gli animali avvenuto sotto gli occhi delle famiglie che si godevano il sole, come riporta Metro.co.uk.

Secondo quanto riferito, l'incidente è avvenuto sabato nella pittoresca spiaggia di Porthgwidden a St Ives, popolare località turistica nel sud-ovest della Gran Bretagna. L'uccello è stato prima ferito con una lattina lanciata dallo stesso balordo, prima di essere finito con un giocattolo di plastica di fronte a bambini disgustati, ha affermato uno degli astanti. Qualcuno dei bagnanti che ha provato a fermare l'uomo sarebbe stato "aggredito verbalmente" dai membri della famiglia dell'uomo. "Abbiamo visto un gruppo di persone lanciare lattine di Coca Cola a un gabbiano, poi come se non bastasse, uno degli uomini lo ha picchiato a morte con una vanga per bambini. Davanti a tutti i nostri bambini e un'intera spiaggia piena di famiglie" ha detto uno dei presenti.

“Ci siamo poi confrontati con loro per dichiarare quanto fossimo disgustati dal loro comportamento, per essere insultati verbalmente da loro. Hanno poi lasciato la spiaggia, lasciando dietro di sé spazzatura, asciugamani e crema solare. Abbiamo chiamato la polizia, ma senza un nome e un indirizzo non possiamo far molto. E' stato assolutamente terribile. In tutta la mia vita non ho mai assistito a quel tipo di violenza contro un animale.

Una testimone ha scattato alcune foto dell'individuo presumibilmente coinvolto e dei rifiuti lasciati dal gruppo. La polizia del Devon e della Cornovaglia non ha confermato che sta indagando sull'incidente, riferisce CornwallLive, ma la testimone sta considerando di prendere in mano la situazione. Ha detto di essere tentata di condividere le foto sui social media nella speranza che il responsabile venga identificato, ma teme "la reazione" da parte del gruppo.