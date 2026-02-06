Per scappare dagli elefanti si tuffa nel fiume, pescatore sbranato da un coccodrillo in Zambia

L’uomo ha lottato con tutte le sue forze riuscendo ad allontanare l‘animale ma per lui era ormai troppo tardi. Il 52enne purtroppo è morto poco dopo per la grave emorragia.

Per sfuggire alla furia di un branco di elefanti, che lo avevano sorpreso in riva al fiume, si era tuffato in acqua pensando di essere al sicuro, ma proprio in quel momento un coccodrillo è spuntato all’improvviso e lo ha azzannato uccidendolo. È la tragica e orribile sorte toccata a un pescatore africano di 52 anni in Zambia. La drammatica sequenza mercoledì mattina, intorno alle 06:00, lungo il fiume Luangwa, nel distretto di Mambwe.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la vittima, Dean Nyirenda, residente in un villaggio poco lontano, stava tornando da una battuta di pesca con due amici quando tutti e tre si sono trovati faccia a faccia con gli elefanti. I grandi animali, molto territoriali, li hanno presi di mira ma mentre i due amici dell’uomo sono riusciti a trovare una via di fuga, il 52enne non ha trovato altra soluzione che gettarsi nel fiume.

A quel punto l’attacco improvviso di un coccodrillo che lo ha azzannato alla gamba destra. L’uomo ha lottato con tutte le sue forze riuscendo ad allontanare l‘animale ma per lui era ormai troppo tardi. “È riuscito a liberarsi colpendo il coccodrillo con un bastone che portava con sé e si è trascinato fuori dal fiume", ha raccontato ai giornali del posto il ​​capo della polizia locale, Robertson Mweemba, spiegando che i due amici, che hanno assistito alla terribile scena da lontano, sono poi subito accorsi per aiutarlo ma si è rivelato tutto inutile.

I soccorritori hanno provato a contenere la perdita di sangue, trasportandolo poi al villaggio ma l’uomo purtroppo è morto poco dopo per la grave emorragia. Gli agenti di polizia, insieme agli ufficiali del Dipartimento dei parchi nazionali e della fauna selvatica del Paese, si sono poi recati sul posto ispezionando il corpo e confermando che vi erano profondi segni di morsi di coccodrillo sulla coscia destra.

Lo Zambia ospita una nutrita popolazione di elefanti mentre il fiume Luangwa, che scorre attraverso il Parco nazionale South Luangwa, ospita una delle più alte concentrazioni di coccodrilli del Nilo in Africa. Casi di attacchi ad uomini non sono rari tanto che le autorità dello Zambia hanno ripetutamente esortato la popolazione locale e i turisti a prestare la massima attenzione quando attraversano zone con elevata presenza di fauna selvatica.