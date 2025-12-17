Paura su volo per le Canarie, atterraggio d’emergenza in Portogallo: “Problemi al motore sinistro”

L’aereo Boeing 737con 180 persone a bordo ha deviato improvvisamente per un’emergenza in volo: è atterrato in Portogallo invece che alle Isole Canarie.

Un aereo ha deviato improvvisamente la rotta a causa di un’emergenza in volo (immagine a scopo esemplificativo)

Un aereo passeggeri con 180 persone a bordo ha deviato improvvisamente a causa di un'emergenza in volo mentre si trovava a oltre 11 metri di quota. È successo il 17 dicembre al Boeing 737 della compagnia aerea Jet2 durante la tratta da Londra Stansted alle Isole Canarie. A causa dell'emergenza, i piloti sono stati costretti a fare rotta su Faro, in Portogallo.

Il volo Jet2 LS1451 è partito dall'aeroporto di Londra Stansted per un volo di 4 ore verso l'isola di Fuerteventura. Qualcosa però è andato storto e i piloti sono stati costretti a eseguire una procedura di emergenza a metà del tragitto.

Secondo il sito di monitoraggio dei voli Flight Emergency, l'atterraggio sarebbe dovuto a un problema al motore sinistro. Circostanza non confermata dal portavoce della compagnia aerea, il quale ha genericamente dichiarato che "L'equipaggio ha seguito la procedura operativa standard e ha deciso di fare rotta su Faro, dopo aver segnalato un'irregolarità. L'aereo è atterrato in sicurezza. Un aereo di riserva è in volo verso Faro affinché i clienti possano proseguire il loro viaggio".

L'aereo è quindi atterrato a Faro poco dopo le 11.15. A causa della repentina deviazione in volo al momento dello sbarco a terra i passeggeri sono stati accolti da paramedici e vigili del fuoco, secondo le procedura previste in caso di allerta rossa. Per lo stesso motivo la Protezione Civile ha dichiarato di aver mobilitato 35 veicoli e oltre 80 soccorritori, tra cui personale paramedico, polizia, ambulanze e vigili del fuoco.

Si tratta di uno degli oltre 25 mila voli che in queste settimane stanno operando da tutto il mondo verso le Isole Canarie. Secondo i dati diffusi dalla società di aeroporti AENA, nel 2025 i voli verso l'arcipelago spagnolo sono aumentati del 20,42% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.