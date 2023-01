Parigi, attacco alla Gare du Nord: uomo ferisce a coltellate 6 persone, arrestato Alle ore 6.45 di oggi un uomo ha colpito 6 persone con un punteruolo alla stazione Gare du Nord di Parigi: è stato arrestato e ferito, si trova in ospedale. Ministro dell’Interno: “Non si può parlare di attentato”

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Paura questa mattina a Parigi, dove intorno alle 06:40 un uomo ha accoltellato almeno 6 persone, le cui condizioni non sono gravi, nella stazione di Gare du Nord. Tra di loro, ci sarebbe anche un poliziotto fuori servizio. Stando alle prime informazioni disponibili, il responsabile sarebbe già stato arrestato dopo essere stato neutralizzato dalla polizia. Al momento, lotta tra la vita e la morte. Sul luogo dell'attacco si sono precipitati il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin e la sindaca della Capitale, Anne Hidalgo.

Quanto successo è stato confermato su Twitter proprio da Gerald Darmanin: "Un individuo ha ferito diverse persone questa mattina alla Gare du Nord. È stato rapidamente neutralizzato. Grazie alla polizia per la loro risposta efficace e coraggiosa".

Secondo fonti della polizia, i fatti sono avvenuti intorno alle 6:40 del mattino di oggi, mercoledì 11 gennaio. I servizi di emergenza sono sul posto. Riporta Le Figarò che i feriti dovrebbero essere in tutto sei, ma si attendono conferme. Si tratterebbe di cinque utenti della stazione e di un agente di polizia di frontiera. Pare fosse fuori servizio ma indossava un giubbotto antiproiettile, che lo avrebbe salvato. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, ma le condizioni di uno di loro sarebbero più gravi di quelle degli altri.

La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta. La Procura nazionale antiterrorismo è attenta alla situazione ma per il momento non è intervenuta. Le circostanze e le motivazioni che hanno spinto l'aggressore ad agire rimangono poco chiare. L'uomo arrestato è stato prima immobilizzato dagli agenti che hanno aperto il fuoco contro di lui, ferendolo in maniera seria. Secondo Darmanin, giunto intanto sul posto, "lotta tra la vita e la morte". Uno degli agenti intervenuti ha sparato mentre non era in servizio, e stava rientrando a casa dopo la fine del turno. Era armato nel quadro del dispositivo anti attentati "voyager proteger".

"Mi sono recata questa mattina alla Gare du Nord. Grazie alle forze dell'ordine per il loro intervento rapido. Un pensiero alle vittime di questa aggressione e alle loro famiglie": lo ha scritto in un tweet la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, dopo l'attacco di questa mattina alla stazione Nord di Parigi.

Intanto, il traffico della stazione è stato interrotto, come ha comunicato sempre via Twitter Franck Dhersin, vicepresidente responsabile della mobilità, delle infrastrutture di trasporto e dei porti della regione Hauts-de-France: "Grave incidente alla Gare du Nord di Parigi dove un individuo ha sparato! Traffico interrotto", ha scritto.

Nello specifico, il traffico delle linee principali, dei treni TER, RER e Ile-de-France è stato interrotto sia in partenza che in arrivo dalla stazione Gare du Nord.