Paura a Bucarest, si apre una voragine e inghiotte mamma e figlio di 5 anni L'asfalto ha improvvisamente ceduto e l'automobile su cui viaggiavano è stata trascinata in un cratere. La signora, 43 anni, stava accompagnando il piccolo all'asilo. Per fortuna, né la mamma né il figlio sono rimasti feriti in modo grave.

A cura di Enrico Tata

Paura a Bucarest, Romania, dove una mamma e suo figlio di 5 anni sono stati inghiottiti da un'enorme voragine che si è aperta al centro della carreggiata. L'asfalto ha improvvisamente ceduto e l'automobile su cui viaggiavano è stata trascinata in un cratere. La signora, 43 anni, stava accompagnando il piccolo all'asilo. Sono stati entrambi salvati prima dall'autista di un camion per la nettezza urbana, che era parcheggiato accanto alla vettura della dona, e in seguito dai pompieri. Sia madre che figlio sono stati medicati sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Le terribili immagini sono state registrate dalle telecamere di sorveglianza installate in zona. Mostrano la signora in preda al panico e il bimbo che scende dall'automobile e viene inghiottito nella voragine. L'automobile è stata gravemente danneggiata, ma per fortuna, come detto, per nessuno dei feriti è stato necessario il trasporto in ospedale.

Secondo quanto ricostruito in una nota l'Ispettorato per le situazioni di emergenza di Bucarest-Ilfov, "l'evento ha coinvolto un'auto parcheggiata e un furgone che stava transitando nella zona al momento del danneggiamento della pavimentazione. Le persone si sono auto-evacuate, le due persone che si trovavano nell'auto sono state assistite sul posto dal personale medico, rifiutando il trasporto all'ospedale".

"Per quanto riguarda l'incidente, ovviamente mi dispiace. Una cosa del genere non dovrebbe mai accadere, soprattutto perché coinvolge una madre e un bambino. La polizia sta indagando, stiamo anche indagando su cosa ha portato a tutto questo. Si tratta di un pezzo di strada sotto la quale c'erano le reti di riscaldamento e acqua", ha dichiarato in una nota il sindaco di Bucarest.