Passeggia in bici con marito e figli, 36enne incinta travolta e uccisa da un’auto: morta anche bimba in grembo
Regan Cole-Graham, madre di due figli e al settimo mese di gravidanza, sabato stava facendo una pedalata con il marito Matt e i loro bambini quando la sua bicicletta elettrica è stata travolta da un’auto nel quartiere di Playa del Rey, a Los Angeles.
L’impatto è stato violentissimo: la 36enne è stata sbalzata a terra e i soccorritori del Los Angeles Fire Department l’hanno trasportata immediatamente in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici, Regan non ce l’ha fatta. Nella notte tra domenica e lunedì è deceduta anche la bambina che portava in grembo.
Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha aperto un’inchiesta sull’incidente tramite la West Traffic Division, precisando che, secondo le prime verifiche, non emergono elementi "sospetti" legata all’accaduto. La polizia sta ricostruendo la dinamica esatta: sarà analizzata soprattutto la velocità alla quale viaggiava la macchina (una berlina bianca) e le circostanze dell'incidente; oltre a sentire i vari testimoni presenti in zona al momento del dramma.
Regan Cole-Graham era descritta dai familiari come una “moglie amorevole e devota, madre gioiosa e appassionata, sorella leale e divertente e figlia bellissima e determinata”. Le foto condivise dalla famiglia in queste ore di dolore ritraggono momenti felici: Matt e Regan con i figli sulla spiaggia al tramonto e un’immagine del loro matrimonio, mano nella mano, a testimonianza della vita affettuosa che avevano costruito insieme.
Amici e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio. “Matt, mi dispiace tantissimo per la tua perdita. Non riesco a immaginare il dolore che state vivendo, ma sappiate che vi penso in questo momento difficile”, ha scritto uno dei tanti messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia.