Passeggera paralizzata è stata abbandonata per un’ora e mezzo da sola su un aereo

A cura di Davide Falcioni

Victoria Brignell, una donna paralizzata dal collo in giù e costretta su una sedia a rotelle, è stata dimenticata per un'ora e mezza a bordo di un aereo atterrato all'aeroporto di Gatwick, il secondo più importante a Londra. Lo scalo ha presentato delle scuse ufficiali alla disabile, alla quale era stato assicurato che dal momento in cui l'aereo avrebbe toccato terra sarebbero trascorsi non più di 50 minuti prima che qualcuno la assistesse per scendere. A denunciare il caso, pubblicando sui social network le eloquenti immagini dell'abbandono di Victoria, è stata un'amica della donna, Sonia Sodha, che ha descritto il comportamento del personale dello scalo londinese "inaccettabile". Naturalmente a lamentarsi è stata anche la sfortunata vittima del disservizio, la signora Brignell, che si è lamentata per il trattamento ricevuto: "Ho prenotato l'assistenza con tre mesi di anticipo, due settimane fa ho telefonato per ricordare la prenotazione, e ancora non ho ricevuto il servizio che avrei dovuto aspettarmi", ha scritto mentre era ancora bloccata nel velivolo in attesa che qualcuno la facesse scendere.

La vicenda ha attirato anche l'attenzione dell'atleta paralimpica Tanni Grey-Thompson, che ha raccontato ai media inglesi di aver vissuto recentemente un'esperienza simile: "Stavo volando a Berlino, l'aereo era in ritardo di due ore e mezza, ma dopo aver aspettato poco più di mezz'ora a bordo non hanno potuto darmi alcuna indicazione chiara di quando sarebbe arrivato qualcuno ad aiutarmi". Tornando alla "disavventura della signora Brignell, dopo aver presentato le più sentite scuse, l'aeroporto di Gatwick avrebbe avviato un'indagine interna per capire le ragioni per cui la donna è stata lasciata per così tanto tempo a bordo dell'aereo senza assistenza.