Parigi, rapina la gioielleria e scappa con il monopattino: colpo da tre milioni Maxi colpo ieri pomeriggio nella storica gioielleria Chaumet di rue François 1er, vicino ai Campi Elisi. Uno sconosciuto la boutique minacciando di far esplodere il negozio qualora qualcuno avesse chiamato la polizia. Poi si è dato alla fuga in monopattino. Con se ha portato preziosi per circa 3 milioni di euro.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo è entrato martedì pomeriggio nella la boutique del gioielliere Chaumet, in rue François 1er, a Parigi e ne è uscito con bottino di tre milioni di euro. Quindi si è allontanato in monopattino. Una “rapina perfetta” quella andata in scena martedì 27 luglio verso le 17.00 proprio dietro gli Champs Elysées. Nessun ariete, niente auto con complici a bordo, nessun palo, il ladro ha fatto tutto da solo: non ha indossato il passamontagna e neanche la mascherina (secondo le prime informazioni), arrivando e ripartendo a bordo di un monopattino, come riporta il giornale Le Parisien.

Il rapinatore avrebbe finto di essere un cliente per poi farsi mostrare una serie di gioielli sostenendo di volerli acquistare. Ad un certo punto, però, ha tirato fuori una pistola automatica e l'ha puntata contro il personale, ha preso i preziosi e ha minacciato di far esplodere una bomba piazzata nel negozio se qualcuno avesse chiamato la polizia. A quel punto si è fatto consegnare le chiavi della gioielleria, ha chiuso tutti all'interno e se n'è andato.

L'inchiesta è stata affidata alla Brigata anti-crimine di Parigi. La gioielleria rapinata si trova in un quartiere con grandi alberghi e boutique di lusso frequentatissimo da molti vip, nei pressi della celebre avenue tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo. Ieri sera gli agenti della Brigata per la repressione del banditismo e quelli della polizia giudiziaria erano ancora sul posto a verificare i danni: in realtà nessuno. Si procede per rapina a mano armata anche se i testimoni hanno certificato che non è avvenuta alcuna violenza.

Chaumet è una delle più antiche e prestigiose gioiellerie francesi e anche una delle più amate dai ladri. Nel 2009 un altro punto vendita del gruppo era stato rapinato, quello di Place Vendome. Il bottino di allora fu di 1,9 milioni di euro.