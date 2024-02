Palazzo da 14 piani va a fuoco a Valencia: “Due persone intrappolate sul balcone” Un palazzo da 14 piani è andato a fuoco a Valencia. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme ma ci sarebbero almeno due persone intrappolate nell’edificio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palazzo da 14 piani in fiamme a Valencia (foto da X)

Un incendio sta divorando un palazzo di 14 piani nel quartiere Campanar di Valencia dalle 17:30 di oggi, giovedì 22 febbraio. Le fiamme, soprattutto a causa delle raffiche di vento, si sono diffuse in pochi minuti per tutto lo stabile. Secondo i media locali, almeno due persone sarebbero intrappolate su un balcone, ma si teme che il numero di residenti bloccati dalle fiamme sia più alto.

Il sito di El Mundo riporta che una persona è saltata dal primo piano sul telo teso dai vigili del fuoco. Al momento non sono state segnalate vittime e in zona è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi. Stando a fonti comunali, tre pompieri sono rimasti feriti nelle operazioni di spegnimento e almeno tre persone sono state portate fuori e soccorse con sintomi da intossicazione. Sono sette, al momento, il numero complessivo di feriti.

Stando a una prima ricostruzione, l'incendio si sarebbe sviluppato dal quinto piano del palazzo situato tra le vie Maestro Rodrigo e Poeta Rafael Alberti, che conta 138 residenti, per cause ancora non note. L'allarme è scattato intorno alle 17:30 e in pochi minuti le fiamme si sono propagate per l'intero edificio, avvolgendolo completamente.

Leggi anche Vomero, voragine in strada inghiotte auto

I vigili del fuoco stanno cercando di arginare il rogo anche per evitare che questo possa interessare gli altri palazzi residenziali del quartiere. Le vie d'accesso alle zone limitrofe sono state chiuse per precauzione.

Pedro Sanchez si è detto "sconvolto dal terribile incendio" che ha colpito il palazzo di Campanar. Il premier spagnolo ha aggiunto di essere in contatto con il governatore della regione e la sindaca di Valencia per avere notizie aggiornate e ha espresso "solidarietà a tutte le persone colpite".