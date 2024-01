Operata Ariel, la cagnolina con 6 zampe: le sono stati rimossi i due arti aggiuntivi Ariel, cagnolina con sei zampe trovata alcuni mesi fa in Inghilterra, è stata operata e le sono stati rimossi i due arti di troppo. Lo riferisce la BBC. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando è stata trovata abbandonata nel parcheggio di un supermercato Ariel, una cucciola di Cocker Spaniel, è apparsa subito decisamente anomala: questa cagnolina infatti non aveva quattro zampe, ma ben sei. Ebbene, a mesi di distanza dal suo ritrovamento – come spiega la BBC – è stata operata e le sono stati rimossi i due arti in più, che erano del tutto inutili.

Ariel venne rinvenuta lo scorso autunno all’esterno di una filiale della Pembroke Dock di B & M, nel Pembrokeshire, Regno Unito. Oltre alle due zampe posteriori extra che le compromettevano seriamente la postura, la cucciola di tre mesi presentava anche due vulve e un solo rene. Una storia decisamente bizzarra che ha fatto il giro del mondo; grazie a centinaia di donatori è stato possibile raccogliere circa 15 mila sterline (quasi 18 mila euro) per poterla sottoporre all'intervento di rimozione degli arti supplementari.

Chiamata Ariel perché le due zampe extra – parzialmente fuse – ricordavano la coda della Sirenetta, la cagnolina è stata operata giovedì al Langford Vets Small Animal Referral Hospital di Bristol: "Ci sono state due procedure che sono durate circa due ore, ma entrambe sono andate bene – ha dichiarato Mikey Lawlor, fondatore e manager del Greenacres Rescue, il rifugio che si occupa di lei – . Il giorno dopo lei si è già alzata, passeggiava, mangiava e beveva. Ora non ci resta che incrociare le dita che non abbia alcuna infezione, ma è davvero nelle migliori mani".

Ariel dovrà ora sottoporsi a un lungo periodo di fisioterapia e recupero. "Poi vedremo di trovarle una casa per sempre – ha detto Lawlor -. La risposta che abbiamo avuto finora alla sua storia, comprese chiamate ed e-mail da luoghi lontani come New York e l'Australia, è stata incredibile, quindi non ho dubbi che lei troverà una casa in fretta. Per ora non posso che elogiare tutti coloro che hanno contribuito ad aiutarla".