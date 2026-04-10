Iran, la guerra in diretta: Hormuz, Trump: “Pessimo lavoro di Teheran nella gestione del petrolio”. Allerta antiaerea in tutto Israele

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, venerdì 10 aprile, in tempo reale. Da 48 ore circa è in vigore la tregua, ma la situazione resta estremamente fragile e segnata da continue tensioni sul campo.

All’alba nuove sirene d’allarme hanno risuonato in tutto Israele, da Tel Aviv fino ad Ashdod, dopo il lancio di razzi dal Libano. I sistemi di difesa hanno intercettato almeno un ordigno, mentre Hezbollah ha rivendicato tre ondate di attacchi tra missili e droni contro obiettivi militari israeliani. Non si registrano vittime immediate, ma gli scontri lungo il confine continuano a mettere sotto pressione il cessate il fuoco.

Sul fronte politico, si apre però uno spiraglio: Benjamin Netanyahu ha dichiarato di essere pronto ad avviare negoziati con il Libano dopo un colloquio con Donald Trump, che si dice “molto ottimista” su un possibile accordo più ampio con l’Iran e ha chiesto a Israele di mantenere un profilo basso.

Intanto il presidente USA ha accusato Teheran di gestire “in modo pessimo” il traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz, dove l’Iran limiterà il passaggio a 15 navi al giorno.

È in questo contesto che si inserisce la missione diplomatica italiana: il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà a Beirut il 13 aprile, mentre la premier Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per la possibile intesa.