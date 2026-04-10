Iran, la guerra in diretta: Hormuz, Trump: “Pessimo lavoro di Teheran nella gestione del petrolio”. Allerta antiaerea in tutto Israele

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, venerdì 10 aprile, in tempo reale. Da 48 ore circa è in vigore la tregua, ma la situazione resta estremamente fragile e segnata da continue tensioni sul campo.
All’alba nuove sirene d’allarme hanno risuonato in tutto Israele, da Tel Aviv fino ad Ashdod, dopo il lancio di razzi dal Libano. I sistemi di difesa hanno intercettato almeno un ordigno, mentre Hezbollah ha rivendicato tre ondate di attacchi tra missili e droni contro obiettivi militari israeliani. Non si registrano vittime immediate, ma gli scontri lungo il confine continuano a mettere sotto pressione il cessate il fuoco.
Sul fronte politico, si apre però uno spiraglio: Benjamin Netanyahu ha dichiarato di essere pronto ad avviare negoziati con il Libano dopo un colloquio con Donald Trump, che si dice “molto ottimista” su un possibile accordo più ampio con l’Iran e ha chiesto a Israele di mantenere un profilo basso.
Intanto il presidente USA ha accusato Teheran di gestire “in modo pessimo” il traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz, dove l’Iran limiterà il passaggio a 15 navi al giorno.
È in questo contesto che si inserisce la missione diplomatica italiana: il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà a Beirut il 13 aprile, mentre la premier Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per la possibile intesa.
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Teheran, avvertite diverse esplosioni nella notte
Nella notte e fino a questa mattina, diverse persone nei dintorni della capitale iraniana, Teheran, e in altre parti del Paese, hanno riferito di aver udito rumori simili a colpi di arma da fuoco ed esplosioni provenienti dalla difesa aerea. Lo riporta il Times of Israel, aggiungendo che il governo iraniano non ha riconosciuto alcun attacco avvenuto in quell'arco di tempo.
Allerta in Israele dopo razzi dal Libano, sirene risuonano a Tel Aviv e Ashdod
Le sirene degli allarmi antiaerei sono risuonate in tutto Israele nelle prime ore di oggi, anche a Tel Aviv e nella città costiera di Ashdod dopo il lancio di razzi dal Libano. Gli scontri tra Israele e Hezbollah, sostenuto dall’Iran, continuano a mettere sotto pressione la fragile tregua. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi scambi di fuoco lungo il confine, mentre l’esercito israeliano ha esteso le allerte anche ad aree lontane dalla frontiera. Non risultano vittime, ma almeno un razzo è stato intercettato. Hezbollah rivendica tre ondate di attacchi tra missili e droni contro obiettivi militari e una città nel nord del Paese.
Trump: “Pedaggi dell'Iran allo Stretto di Hormuz? Meglio che non lo facciano”
"Ci sono notizie secondo cui l'Iran starebbe imponendo pedaggi alle petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz: è meglio che non lo stiano facendo e, se lo stanno facendo, è meglio che smettano subito!". Lo scrive su Truth il presidente degli USA, Donald Trump.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 10 aprile 2026
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: la tregua entrata in vigore da circa 48 ore resta appesa a un equilibrio instabile, mentre sul campo continuano tensioni e segnali di escalation indiretta. All’alba è scattata un’allerta antiaerea in tutto Israele dopo nuovi lanci dal Libano, a conferma di un quadro ancora altamente volatile.
Sul fronte internazionale, Donald Trump attacca duramente Teheran accusandola di gestire “in modo pessimo” il transito del petrolio nello Stretto di Hormuz, limitato a non più di 15 navi al giorno: “Non è l’accordo che avevamo”. Gli Stati Uniti spingono per una de-escalation in Libano, mentre Netanyahu apre a negoziati con Beirut ma esclude qualsiasi tregua con Hezbollah.
Intanto cresce la pressione diplomatica: alle critiche delle cancellerie europee si aggiungono quelle di Mosca, Ankara e Pakistan, che nel weekend ospiterà nuovi colloqui tra delegazioni iraniane e americane guidate dal vicepresidente Vance.