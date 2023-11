Oltre centomila persone in corteo contro l’antisemitismo: manifestazione storica a Parigi Domenica 12 novembre si è tenuta a Parigi la grande marcia contro l’antisemitismo. Secondo la prefettura, 105mila persone sono scese in strada. Presenti la premier Elisabeth Borne e i due ex presidenti della Repubblica, Francois Hollande e Nicholas Sarkozy. Cortei anche in altre città della Francia. Macron: “Nessuna tolleranza per l’intollerabile”.

A cura di Eleonora Panseri

Più di centomila persone hanno sfilato oggi, domenica 12 novembre, a Parigi nel quadro della grande marcia contro l'antisemitismo. Secondo i numeri riferiti dalla prefettura di polizia locale, 105mila persone sono scese in strada.

Alla manifestazione si sono uniti anche la premier Elisabeth Borne e molti esponenti della classe politica francese, incluso il Rassemblement National di Marine Le Pen. Grande assente invece la France Insoumise di Jean-Luc Mélenechon. Al corteo erano presenti anche i due ex presidenti della Repubblica, Francois Hollande e Nicholas Sarkozy.

Dietro uno striscione che recitava: "Pour la République, contre l'antisémitisme" (Per la Repubblica, contro l'antisemitismo, ndr), la parola d'ordine del corteo, una marea di persone ha camminato dall'Esplanade des Invalides, vicino all'Assemblea Nazionale, per raggiungere il Senato, lungo il Boulevard Saint-Germain. La prima ministra Borne ha pubblicato su X una foto dello striscione.

C'è chi ha parlato di una "manifestazione storica". Tra gli slogan visti lungo il corteo si leggevano: ‘Faites l'amour, pas la haine' (Fate l'amore non l'odio, ndr) ‘Rispetto e amore', ‘Marciamo contro l'antisemitismo'.

Gli altri cortei contro l'antisemitismo sono state a Marsiglia (7.500 manifestanti), Strasburgo (5.000), Grenoble (3.700), Bordeaux (3.500), Nizza (3.000), Lione (3.000), Nantes (2.000) e La Rochelle (2.000). "Non sono stati segnalati incidenti degni di nota", è stato fatto sapere.

"Una Francia in cui i nostri connazionali ebrei hanno paura non è la Francia. Una Francia in cui dei francesi hanno paura a causa della propria religione o della propria origine non è la Francia", ha scritto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X nel giorno della grande marcia civica contro l'antisemitismo.

Il post si chiude con durezza: "Nessuna tolleranza per l'intollerabile".