Oltre 200 chili di pasta cotta abbandonati nei boschi. Il mistero arriva dagli USA Una città del New Jersey è teatro di un giallo: centinaia di chili di spaghetti (e altri tipi di pasta) cotti sono apparsi inspiegabilmente lungo il letto di un torrente all’interno di un parco. Le foto sono finite sui social e gli utenti hanno provato ad offrire una spiegazione, dando libero sfogo alle proprie teorie…

A cura di Biagio Chiariello

C'è un mistero che arriva dagli Stati Uniti. Precisamente da una zona boschiva del Veterans Park, nella città di Old Bridge, nella contea di Middlesex, nello Stato del New Jersey, dove centinaia di chili di pasta cotta sono apparsi lungo il letto di un torrente la scorsa settimana.

Come si vede nelle foto pubblicate da Nina Jochnowitz su Facebook si tratterebbe soprattutto di spaghetti e noodles, anche se in altri scatti si vedono altri formati di pasta. Almeno 200 chili, secondo la Jochnowitz, residente della zona ed ex candidata al consiglio comunale.

Il suo post ha catalizzato rapidamente l'attenzione dei social ed è stato ricondiviso su Reddit e Twitter, dove persone di tutto il mondo hanno provato a dare una soluzione a questo giallo, sbizzarrendosi con le teorie più strampalate e finendo per formulare giochi di parole a dir poco esilaranti.

Un utente ha scritto che l'aiutante di Strega Nona (un libro illustrato per bambini molto popolare negli USA), Big Anthony, aveva cucinato troppi spaghetti. Altri hanno fornito diversi nomi di possibili sospetti. "Sembra il lavoro di Rig-a-Tony!" ha commentato un utente di Reddit. Da non sottovalutare la complicità di ‘Lin Guini'. "Il principale sospettato è un ragazzo di nome Al Dente", ha scritto un altro. In ogni caso per alcuni i colpevoli dovrebbero essere mandati al "Penne-tenziario" di Stato.

Jochnowitz nel frattempo ha dichiarato al Philadelphia Inquirer che il vero responsabile di questo enorme spreco di cibo non sarebbe stato trovato. Tuttavia, come fa notare il giornale americano, le foto non fanno che evidenziare lo stato in cui versa il ruscello che attraversa la città di Old Bridge che ha da tempo un problema di scarico di rifiuti illegali.