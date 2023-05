Nuova strage in Serbia, il killer si nascondeva dal nonno: aveva maglia con slogan nazista La Serbia è ancora sotto shock per due stragi a colpi di arma da fuoco avvenute a distanza di appena una settimana l’una dall’altra.

A cura di Biagio Chiariello

Uros B

Uros B., il 21enne arrestato perché sospettato di aver aperto il fuoco ieri in tre villaggi serbi, uccidendo otto persone e ferendone 14, indossava una maglia con slogan filo-nazisti. Lo ha riferito il presidente serbo, Aleksander Vucic.

L'autore della nuova strage, avvenuta a pochissimi giorni di distanza da quella del killer-bambino, è stato arrestato vicino alla città di Kragujevac, a circa 100 chilometri (60 miglia) a sud di Belgrado. Le autorità hanno mostrato le foto del presunto killer a bordo di un'auto della polizia. Si tratta di un giovane che indossa una maglia blu con lo slogan ‘Generation 88'. Il numero 88 potrebbe richiamare alle parole ‘Heil Hitler', essendo la H l'ottava lettera dell'alfabeto.

La polizia ha arrestato anche il nonno e lo zio di Uros, presso i quali il 21enne si sarebbe nascosto. Nella loro abitazione, in località Vinjista, 150 km a sud di Belgrado, le autorità hanno trovato bombe, un fucile automatico e munizioni.

Leggi anche Castelvetrano festeggia la liberazione da Matteo Messina Denaro con l'auto della Quarto Savona 15

Tra le vittime della strage, secondo alcune testimonianze, vi sarebbero un agente di polizia e sua sorella. Il killer, dopo il massacro, ha bloccato un tassista a Mladenovac e sotto la minaccia di una pistola gli ha intimato di condurlo a Vinjista.

In tutto, l'attacco ha fatto 8 vittime, nella seconda strage registrata in Serbia in pochi giorni: da oggi e fino a domenica nel Paese della ex Jugoslavia è stato proclamato il lutto nazionale per la strage nella scuola di Belgrado, dove il 2 maggio un 13enne, sparando con la pistola del padre, ha ucciso otto allievi del suo stesso istituto e una guardia giurata, ferendo altri sei coetanei e una insegnante.