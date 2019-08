in foto: Immagini di repertorio.

Un'altra sparatoria negli Stati Uniti, a poche ore dalla strage avvenuta a El Paso, in Texas. Questa volta la sparatoria è avvenuta a Dayton, in Ohio. A quanto riportano i media locali, un uomo armato avrebbe aperto il fuoco provocando numerose vittime, almeno 7. Almeno una decina di persone potrebbero essere state raggiunte dagli spari. Secondo l'emittente statunitense WHio News, anche l'uomo che ha aperto il fuoco sarebbe fra le vittime.

La sparatoria è avvenuta nell'Oregon District, nella East 5th Street, ad ovest del centro cittadino: é un'area di ritoranti e locali notturni. Una zona, quindi, molto frequentata. Sempre a quanto riportano i media locali, la polizia è intervenuta alle prime ore del mattino, dopo aver ricevuto segnalazioni di uno "sparatore attivo". Anche il personale medico si è recato sul posto, e ha segnalato la presenza di feriti in condizioni critiche che sarebbero stati trasportati agli ospedali di Grandview e Kettering.

Acune prime ricostruzioni indicano la presenza di un secondo assalitore, che sarebbe stato visto fuggire a bordo di un'auto, investendo anche una persona. L'uomo sarebbe a bordo di una jeep scura. Al momento, tuttavia, non ci sono notizie confermate e la vicenda è ancora in fase di ricostruzione. Gli agenti starebbero perlustrando la zona in questi momenti. Nei social media circolano già immagini e video dell'accaduto.