“Non posso permettermi i riscaldamenti a casa”. Donna di 87 anni muore di ipotermia Barbara Bolton, 87 anni, è morta di freddo. L’anziana viveva a Bury, in Regno Unito, e non aveva le disponibilità economiche per permettersi i riscaldamenti a casa.

A cura di Biagio Chiariello

Aveva già denunciato di non potersi permettere il riscaldamento della sua casa: Barbara Bolton, 87 anni, è morta di freddo. L'anziana era stata ricoverata al Fairfield Hospital di Bury, Greater Manchester, l'11 dicembre dello scorso anno. Ad ucciderla è stata l'ipotermia, oltre ad un'infezione al torace.

Un'inchiesta aperta presso il Rochdale Coroner's Court ha appreso che era stato il suo medico di famiglia a consigliarne il ricovero in ospedale. Era stata lei stessa a rivelargli che non poteva più permettersi il riscaldamento nella sua casa di Bury.

L'ufficiale del coroner della polizia, Jane Scullion, ha dichiarato: "Barbara è stata ricoverata in ospedale l'11 dicembre 2022, per ipotermia e per un'infezione al torace. Durante quel periodo ha continuato a peggiorare. Dopo una discussione si è deciso di sottoporla a cure palliative ed è deceduta".

L'assistente medico legale di Manchester North, Julie Mitchell, ha aggiornato l'inchiesta e ha chiesto dichiarazioni al suo medico anche con l'obiettivo di fornire una causa medica del decesso. "La sua morte è stata sicuramente velocizzata dall'ipotermia".

L'ipotermia è causata da esposizioni prolungate a temperature molto fredde e richiede un intervento medico immediato. Spesso è causata dall'esposizione a temperature esterne particolarmente basse o dall'immersione in acque molto fredde.

A seguito dell'inchiesta, il figlio della signora Bolton, Mark, ha dichiarato al Manchester Evening News: "Siamo stati in contatto con lei ogni giorno, l'abbiamo vista e le abbiamo parlato. Ora dobbiamo affrontare questa triste perdita … è molto difficile per me e la mia famiglia".