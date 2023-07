New York, 3 attacchi di squali in un giorno: 15enne ferito ai piedi si salva nuotando fino a riva In un solo giorno, almeno tre bagnanti sono stati aggrediti da squali nello Stato di New York. La frequenza delle aggressioni registrate di recente non ha precedenti nello stato americano.

Appaiono sempre più frequenti le aggressioni di squali negli Usa. In un solo giorno, almeno tre bagnanti sono stati aggrediti nello Stato di New York. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui le aggressioni sono state registrate al largo di Fire Island e delle Hamptons.

In due giorni appena, dunque, il bilancio delle persone aggredite da squali nello Stato è salito a cinque. Le persone vittime delle aggressioni di ieri, a quanto si apprende, hanno riportato ferite di varia gravità agli arti, ma fortunatamente nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Tra le persone aggredite da squali negli ultimi giorni c’è un ragazzo di 15 anni che è stato ferito lunedì pomeriggio mentre faceva surf al largo della costa di Fire Island, a New York. L'adolescente è stato morso sulle dita dei piedi e sul tallone sinistro, ma è stato in grado di nuotare fino a riva, secondo quanto ha reso noto la polizia.

Una volta raggiunta la spiaggia, il ragazzo è stato soccorso da un altro bagnante che è stato in grado di fornirgli assistenza medica fino all'arrivo dei soccorritori. Le sue condizioni non sono gravi.

La frequenza delle aggressioni registrate di recente non ha precedenti nello stato di New York: secondo gli esperti, la causa sarebbe un miglioramento della qualità dell’acqua e un aumento dei banchi di pesci di cui gli squali si nutrono. Dalla scorsa estate, comunque, la frequenza degli attacchi di squali al largo della costa di New York ha scosso non poco i bagnanti e innescato una serie di chiusure di spiagge.

Alcune settimane fa, proprio in previsioni dell’estate, lo Stato americano ha deciso di schierare anche i droni per prevenire incontri potenzialmente pericolosi. Se un drone dovesse segnalare la presenza di uno squalo, le acque e la spiaggia antistante vengono immediatamente evacuati.