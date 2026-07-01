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Nessy Guerra portata in caserma con la figlia dalla polizia egiziana: “L’ex marito vuole vedere la bambina”

Nessy Guerra, la 27enne sanremese bloccata in Egitto con la sua bambina e condannata per adulterio dopo la denuncia dell’ex marito, è stata prelevata con la figlia nella notte dalla polizia egiziana e portata in caserma. Sul posto anche l’ambasciatore italiano al Cairo.
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A cura di Ida Artiaco
Nessy Guerra
Nessy Guerra

Ore di apprensione per Nessy Guerra, la 27enne sanremese bloccata in Egitto con la sua bambina e condannata per adulterio dopo la denuncia dell'ex marito. La donna sarebbe stata prelevata intorno alle 4 di questa mattina (ora italiana) insieme alla figlia di 3 anni e mezzo nella località segreta dove si trova dalla polizia egiziana e portata in caserma. La notizia è stata confermata a Fanpage.it dall'avvocata Agata Armanetti, che ha riferito di essere stata contattata direttamente da Nessy, e dalla Farnesina in una nota.

"Apparentemente il motivo della convocazione sarebbe un ordine del giudice egiziano di far vedere la piccola al padre Tamer Hamouda. L'affidamento della minore è punto centrale di una lunga contesa con l'ex marito, che a sua volta è stato condannato in Italia per vari reati e di recente è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Il Governo italiano in queste ore sta facendo pressioni con le autorità egiziane al massimo livello per garantire la massima protezione della connazionale e della piccola, soprattutto per evitare nuovi episodi di violenze o minacce da parte del marito", si legge nel comunicato.

Non è la prima volta: in passato, quando era stata arrestata per adulterio, aveva passato tre giorni in cella.

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Sul posto sono arrivati l'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e la Console Giulia De Nardis e sarebbe stato convocato anche l'ex marito della 26enne, Tamer Hamouda, che avrebbe chiesto di poter vedere la bambina, come confermato dall'avvocata Armanetti: "C'è un ordine della Procura che la obbliga a incontrare l'ex marito perché lui deve vedere la bambina". Ma il problema, ci spiega la legale, è "la sentenza di adulterio che nel posto dove Nessy si trova perché non sanno che è stata condannata. Se lui lo fa sapere, la portano via e le portano via la bambina".

L'uomo è stato condannato in via definitiva in Italia per maltrattamenti nei confronti di un’altra donna e ha denunciato Nessy per adulterio, querela da cui è nata la condanna della 27enne in primo e secondo grado. Proprio nei giorni scorsi è stato depositato il ricorso in Cassazione. Nelle settimane passate è finito in cella (per poco) per aver minacciato il viceconsole a Hurghada.

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