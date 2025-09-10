Neonato di una settimana sbranato e ucciso dal cane di famiglia in casa: orrore negli USA

Il piccolo Jason è stato sbranato dal cane di famiglia nello Stato USA dell’Indiana. Il neonato è morto per gravi ferite da trauma contusivo. La tragedia, classificata come incidente, ha sconvolto la comunità e la famiglia.

immagine di repertorio

Un dramma familiare ha sconvolto la comunità di Markle, nello Stato dell'Indiana, dove un neonato di appena una settimana è morto dopo essere stato aggredito dal cane di casa. Il piccolo Jason era nato il 28 agosto e la sua vita si è interrotta tragicamente giovedì sera, il 4 settembre 2025.

Secondo la ricostruzione riportata dal Fort Worth Star-Telegram, l’attacco è avvenuto intorno alle 18, all’interno dell’abitazione della famiglia. L’animale coinvolto è un incrocio tra husky e pit bull di cinque anni, che non aveva mai dato segni di aggressività. Per ragioni ancora da chiarire, il cane si è scagliato improvvisamente contro il piccolo, provocandogli ferite gravissime.

I primi soccorsi sono arrivati rapidamente: i paramedici hanno tentato a lungo manovre di rianimazione, riuscendo a trasportare Jason in ospedale in condizioni critiche. Nonostante ogni sforzo, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso poco dopo l’arrivo. L’Ufficio del Coroner della contea di Huntington ha attribuito la morte a un trauma contusivo e ha classificato la tragedia come un incidente. In una nota ufficiale sono state espresse le più sentite condoglianze alla famiglia e ai loro amici.

La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, che si è stretta attorno ai genitori del bambino. La famiglia ha diffuso online un necrologio commovente, nel quale Jason viene ricordato con parole piene d’amore: "Amava i suoni del rock ’n’ roll e della musica country, e la sua canzone preferita era Twinkle Twinkle Little Star. Anche se il suo tempo su questa terra è stato breve, sarà amato per sempre".

Tragedie simili hanno purtroppo colpito anche l’Italia. La notte di domenica 16 febbraio 2025, ad Acerra, nell’hinterland nord di Napoli, una bimba di soli nove mesi è stata sbranata dal cane di casa, un pit bull. La piccola, appartenente a una famiglia di origine italiana, dormiva nel letto quando il cane l’ha aggredita improvvisamente al volto e agli arti, provocandole ferite fatali.