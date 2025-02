video suggerito

Bimba di 9 mesi morta sbranata da pitbull nel Napoletano: orrore ad Acerra Una bimba di 9 mesi è morta sbranata da un pitbull nel Napoletano. Sequestrata la salma, disposta autopsia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una bimba di 9 mesi è morta sbranata da un pitbull nel Napoletano. Orrore ad Acerra la notte di domenica 16 febbraio 2025. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto sulle quali indaga la Polizia di Stato del Commissariato di Acerra, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Secondo le prime ricostruzioni, da quanto riferito dal padre alla polizia, la bambina di 9 mesi, appartenente ad una famiglia di origine italiana, sarebbe stata aggredita dal cane di famiglia, per motivi ancora da accertare, mentre si trovava nella sua abitazione. Il genitore avrebbe raccontato di aver trovato la piccola nel suo letto in una pozza di sangue dopo essere stata sbranata dal cane. La bambina è stata portata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Bimba di 9 mesi sbranata dal cane mentre dormiva nel letto col papà

L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto stanotte. Verso 12,30, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Acerra sono intervenuti presso il Pronto Soccorso di Villa dei Fiori ad Acerra, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la bimba era giunta poco prima al pronto soccorso già esanime. È stato fatto un tentativo disperato di rianimarla da parte del personale sanitario, ma senza successo. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La bimba era stata accompagnata in ospedale dal papà. La mamma era al lavoro. Il padre ha dichiarato che verso le 22,30 si era addormentato sul letto con la piccola. E al suo risveglio l'ha rinvenuta in una pozza di sangue. Sbranata dal cane di famiglia, di razza pitbull. Papà e figlioletta si erano addormentati nello stesso letto. I morsi, ad una prima analisi, sono stati ritenuti compatibili con quelli del cane. Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica che ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia. La vicenda ad una prima analisi sembrerebbe compatibile con il racconto del padre. Sono in corso gli accertamenti del caso.