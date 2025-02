video suggerito

Bimba uccisa da pitbull in casa con morsi in faccia: "Il cane aveva già aggredito altri animali" La Procura di Nola indaga sulla morte della bimba di 9 mesi sbranata dal pitbull di famiglia. Il raconto dei vicini: quel cane aveva già aggredito.

A cura di Pierluigi Frattasi

Aveva ricevuto morsi ricevuti al volto e agli arti la bimba di 9 mesi azzannata e uccisa dal pitbull di famiglia e ritrovata morta dal papà in casa ad Acerra, in provincia di Napoli. Anche il genitore era nell'appartamento, quando è avvenuta l'aggressione, ma si era addormentato. La mamma, invece, era fuori per lavoro. I due genitori lavorano rispettivamente come barman e come addetta in una pizzeria. La Procura della Repubblica di Nola, come anticipato da Fanpage.it, ha aperto un'inchiesta. La salma della piccola vittima è stata sequestrata ed è stato disposto l'esame autoptico sul corpicino. Sequestrato in via provvisoria anche l'appartamento, per consentire i rilievi del caso. È stato il padre ad accompagnare la piccola al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, attorno alla mezzanotte. Il racconto del genitore sembrerebbe confermato dalle prime evidenze degli accertamenti sanitari.

I vicini: "Quel cane aveva già aggredito"

Meno di un anno fa era avvenuto un episodio simile ad Eboli, dove un bimbo di 13 mesi era morto sbranato da due pitbull. La tragedia odierna ha scosso tutta la comunità dell'acerrano, in provincia di Napoli. Adesso i vicini di casa lanciano l'allarme: "Quel cane era conosciuto – racconta una residente ai microfoni di Fanpage.it – Ci sono stati episodi di aggressività. Ha ucciso un altro cane che era accompagnato da una dog sitter circa un anno fa. Il cane era sceso da solo. Abbiamo chiamato anche i vigili. Abbiamo detto più volte che la situazione poteva essere gestita meglio. Ci avevano risposto che era buonissimo".

Il pitbull affidato ai veterinari Asl

Il pitbull, intanto, è stato affidato ai veterinari dell'Asl Napoli 1 Centro, che ha la competenza territoriale, in attesa degli accertamenti delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Acerra. La Procura di Nola questa mattina ha ascoltato i due genitori della piccola, distrutti dall'immane tragedia.