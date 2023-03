Negli Usa i bambini hanno più possibilità di morire in una sparatoria che in un incidente stradale Negli Stati Uniti dal 2020 i minori di 18 anni hanno più possibilità di morire per colpa di armi da fuoco che in incidenti stradali. Solo nei primi 3 mesi del 2023 ci sono state 130 sparatorie di massa: l’ultima è quella verificatasi nella scuola elementare di Nashville dove Audrey Hale ha ucciso 6 persone, tra cui 3 bambini.

A cura di Ida Artiaco

Le armi da fuoco sono la principale causa di morte per bambini e adolescenti negli Stati Uniti negli ultimi tre anni, da quando hanno superato gli incidenti stradali nel 2020.

Solo nel 2021 le armi da fuoco hanno rappresentato quasi il 19% delle morti infantili (età 1-18), secondo il database Wonder dei Centers for Disease Control and Prevention e quasi 3.600 bambini sono morti in incidenti legati alle armi quell'anno, pari a 5 decessi ogni 100mila minori negli Usa.

In nessun altro paese al mondo le armi da fuoco sono tra le prime quattro cause di mortalità tra i bambini, secondo un'analisi di KFF. Lo riporta la CNN all'indomani dell'ennesima sparatoria in cui sono rimaste uccise sei persone, tra cui tre bambini di 9 anni, verificatasi in una scuola elementare privata di Nashville, in Tennessee.

Finora nel 2023 ci sono state 130 sparatorie di massa, il numero più alto registrato a questo punto in qualsiasi anno almeno dal 2013, secondo i dati aggiornati al 9 marzo scorso dal Gun Violence Archive, gruppo di ricerca senza scopo di lucro che tiene traccia della violenza armata utilizzando rapporti di polizia, copertura giornalistica e altre fonti pubbliche.

Più di 348mila studenti sono stati vittime di "violenza armata" a scuola dal massacro della Columbine High School nel 1999. Tra gennaio 2022 e gennaio 2023, ci sono state più di 600 sparatorie di massa.

Ad essere aumentato è anche il numero di americani che possiede un'arma da fuoco. Le vendite di armi negli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra record di 23 milioni di dollari nel 2020 – un aumento del 65% rispetto al 2019 – e sono rimaste elevate nel 2021. Josh Horwitz, condirettore del Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions, ha affermato che questa tendenza è legata "all'idea che le armi ci tengono al sicuro, soprattutto in tempi incerti".

Anche le armi usate da Audrey Hale nel suo attacco alla Covenant School di Nashville, di cui era una ex allieva, erano da lei state comprate legalmente. 28 anni, una laurea in grafica e transgender, secondo quanto affermato sui social network, Hale è entrata nell'istituto e ha ucciso 6 persone, prima di essere neutralizzata dalla polizia. E tutto è successo in 14 minuti, per motivi che sono ancora in corso di accertamento.

La polizia ha affermato che l'attacco era stato pianificato in anticipo, scoprendo che Hale aveva mappe dettagliate della scuola e scritti relativi alla sparatoria. Un'amica d'infanzia dell'omicida ha anche rivelato che Hale le aveva inviato messaggi inquietanti poco prima del massacro: "Sentirai parlare di me al telegiornale, un giorno tutto avrà senso", le ha scritto su Instagram.