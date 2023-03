Chi è Audrey Hale, la 28enne che ha ucciso 6 persone a Nashville: il video della sparatoria a scuola Audrey Hale è la 28enne che ieri ha ucciso 6 persone nella sparatoria alla Covenant School di Nashville: ex studentessa del Nossi College of Art & Design di Madison, era una grafica. “Di recente – ha detto una conoscente – aveva annunciato di essere transgender, e si identificava come un maschio”. La ricostruzione tramite i video registrati dalle videocamere di sorveglianza.

A cura di Ida Artiaco

Si chiamava Audrey Hale, aveva 28 anni ed era una ex studentessa del Nossi College of Art & Design di Madison, Tennessee, la killer che ieri ha fatto un'irruzione alla Covenant School, una scuola elementare cristiana privata a Nashville, uccidendo tre alunni di 9 anni e 3 adulti, tra cui la preside, il custode e una supplente. La donna, che è stata a sua volta neutralizzata dalla polizia, aveva frequentato l'istituto quando era bambina.

Il profilo LinkedIn e le parole della madre

Resta ancora ignoto il movente della sparatoria. Sul suo profilo LinkedIn, come riporta la Cnn, Hale aveva riportato di aver lavorato come grafico freelance. Le amiche la descrivono come una ragazza "dolce", forse un "po’ troppo silenziosa".

Una persona vicina alla famiglia ha detto al Daily Beast che la ragazza era autistica, ma con alte funzionalità. "Di recente – ha aggiunto – aveva annunciato di essere transgender, e si identificava come un maschio". In effetti, i funzionari hanno usato il pronome "lei" per riferirsi a Hale, ma l'omicida da qualche mese sembrava identificarsi come maschio, come emerge dai suoi profili social.

La madre, Norma Fort Hale, ha commentato a Abc: "È molto difficile ora, chiediamo un po' di privacy. Non ce la faccio a parlare. So che oggi ho perso mia figlia".

Il piano omicida: voleva attaccare anche un'altra scuola

Il suo era un piano ben definito: secondo il capo della polizia metropolitana di Nashville, John Drake, gli investigatori hanno trovato a casa della donna un manifesto e altri scritti. C’era anche una mappa della scuola scritta a mano, con indicati, in modo dettagliato, i punti di ingresso e quelli sorvegliati. Anche il padre è stato interrogato per cercare di capirne di più.

L'omicida, stando a quanto rinvenuto dalle forze dell'ordine, aveva anche considerato almeno un'altra scuola come possibile bersaglio del suo attacco, ma aveva alla fine optato per quella di Covenant perché presentava misure di sicurezza più scarse.

Le immagini della sparatoria alla Covenant School di Nashville

La ricostruzione di quanto successo ieri è stata realizzata anche grazie ai video registrati dalle videocamere di sorveglianza a circuito chiuso della scuola colpita e che immortalano l'autrice del massacro mentre fa irruzione nell'istituto.

Si vede chiaramente la giovane frantumare il vetro delle porte d'ingresso e irrompere con il fucile. Aveva con sé due armi “d'assalto” e una pistola, legalmente detenuti. Dopo aver ucciso tre bambini di 9 anni e tre adulti, la killer è morta durante lo scontro a fuoco con gli agenti intervenuti sul posto, i quali sono intervenuti tempestivamente evitando ulteriori vittime.

Le vittime della sparatoria a Nashville

I tre bambini uccisi sono Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs e William Kinney. Tutti e tre avevano nove anni. I tre adulti uccisi sono Cinthia Peak di 61 anni, Mike Hill di 61 anni, il custode, e Katherine Koonce di 60 anni, direttrice della scuola.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha nuovamente invitato il Congresso ad approvare il suo divieto di armi d'assalto a seguito della sparatoria di Nashville. "È straziante, il peggior incubo di una famiglia", ha detto Biden.