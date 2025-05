video suggerito

Nave scuola della Marina messicana si schianta contro il ponte di Brooklyn a New York: due morti La nave scuola della Marina messicana Cuauhtémoc si è schiantata ieri contro il ponte di Brooklyn, a New York. Nell'incidente due marinai sono morti, mentre 17 sono rimasti feriti.

A cura di Annalisa Cangemi

Tragedia a New York, due persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, nello schianto di una nave scuola della Marina messicana contro il ponte di Brooklyn, avvenuto nella notte di sabato.

"Ieri sera la nave della Marina messicana Cuauhtémoc ha perso potenza e ha colpito il ponte di Brooklyn", ha scritto il sindaco di New York Eric Adams, precisando che a bordo si trovavano in totale 277 persone. Secondo quanto riferito, la cima dei tre alberi del veliero si è schiantata contro la campata del ponte e si è parzialmente sgretolata mentre navigava lungo l'East river. A quanto risulta, il veliero Cuauhtémoc, nave scuola dell'accademia, stava lasciando New York per proseguire il suo tour verso l'Islanda quando, per cause ancora in corso di aggiornamento, si è schiantato contro il ponte.

Stando alle prime valutazioni della polizia di New York, citate dalla Bbc, la collisione del veliero contro uno dei pilastri del ponte sarebbe stata causata da "problemi meccanici" e da un’interruzione di corrente. Come ha anche scritto il sindaco di New York sui social, la nave avrebbe perso potenza poco prima di passare sotto il ponte, facendo perdere il controllo della rotta.

Secondo quanto confermato dalle autorità locali quindi, il bilancio sarebbe di due morti a seguito dell'impatto, mentre sarebbero 19 i feriti. Al momento, secondo il primo cittadino della Grande Mela, il ponte, uno dei simboli della città, non avrebbe riportato danni dovuti all'incidente.

Numerose le testimonianze video delle persone che si trovavano nei pressi del ponte al momento dello schianto: dalle immagini si vede il traffico intenso sulla campata del ponte e diversi marinai appesi alle sartie degli alberi danneggiati ma, secondo le autorità, nessuno di loro sarebbe caduto in acqua.

Il traffico, sospeso a seguito dello schianto, è stato riaperto dopo i primi controlli alla struttura del ponte che, secondo quanto dichiarato dai funzionari della città di NY, è stata già sottoposta a una prima ispezione.

Sydney Neidell e Lily Katz hanno raccontato all'Associated Press che erano seduti a guardare il tramonto quando hanno visto la nave colpire il ponte. Guardando più da vicino, hanno visto qualcuno penzolare dall'alto della nave. "Abbiamo visto qualcuno penzolare, e non riuscivo a capire cosa fosse, siamo riusciti a zoomare con il nostro telefono e c'era qualcuno appeso all'imbracatura dalla cima per almeno 15 minuti prima che riuscissero a salvarlo", ha detto Katz.

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, si è detta "profondamente addolorata" per la morte dei due membri dell'equipaggio della nave: "Siamo profondamente addolorati per la perdita di due membri dell'equipaggio della nave scuola Cuauhtemoc", ha scritto sui social media.