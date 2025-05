video suggerito

Veliero della Marina messicana contro il ponte di Brooklyn: la dinamica e le ipotesi dell'incidente Non è chiaro ancora cosa abbia causato l'incidente di ieri a New York: un veliero della Marina messicana si è schiantato contro il ponte di Brooklyn, causando due morti e 22 feriti. Tra le ipotesi della collisione ci sarebbero problemi meccanici e un'interruzione di corrente.

A cura di Annalisa Cangemi

Due morti e oltre 20 feriti. È il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto nella serata di sabato 17 maggio a New York, quando una nave scuola della Marina militare messicana, la Cuauhtémoc, si è schiantata contro il ponte di Brooklyn. Alcuni feriti, secondo l'ultimo aggiornamento 22 in tutto, sono in gravi condizioni.

In un primo momento il sindaco di New York Eric Adams, aveva parlato di 19 feriti: "Stasera, la nave a vela Cuauhtemoc della Marina messicana ha perso potenza e si è schiantata contro il ponte di Brooklyn", aveva scritto Adams su X. "Al momento, delle 277 persone a bordo, 19 hanno riportato ferite, 2 delle quali sono in condizioni critiche, e altre 2 sono purtroppo decedute a causa delle ferite riportate".

L'incidente è avvenuto mentre il veliero, usato per addestrare marinai e ufficiali della Marina messicana, come la Amerigo Vespucci in Italia, transitava nell'East River: i tre alberi si sono spezzati dopo la collisione, per poi cadere sul ponte della nave. A bordo della nave c'erano 277 persone, prevalentemente cadetti.

Le dinamiche dell'incidente: perché la nave si è schiantata contro il ponte di Brooklyn

Le cause dell'incidente non sono state ancora chiarite. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha fatto sapere che sulla nave è mancata la corrente, e le autorità locali hanno parlato in conferenza stampa di un guasto meccanico. Al momento dell'impatto, gli alberi della nave si sono spezzati e sono caduti sul ponte, icona della città, che secondo il sindaco della Grande Mela non ha registrato alcun danno importante, e non dovrebbe aver risentito dello schianto. Lo stesso ha detto il dipartimento dei trasporti di New York, che su X ha scritto che "non ci sono segni di danni strutturali al ponte di Brooklyn, sebbene le ispezioni siano ancora in corso». Il ponte, che collega i quartieri di Brooklyn a Manhattan, è rimasto chiuso per circa 40 minuti.

La Marina messicana in un post su X ha spiegato che lo scontro con il ponte si è verificato durante le manovre per la partenza della nave da New York. La nave scuola stava infatti lasciando New York nell'ambito di una missione di addestramento per dirigersi verso l'Islanda.

"La nave ha perso potenza mentre il capitano stava manovrando, e si è diretta verso la spalla del ponte sul lato di Brooklyn", ha spiegato in una conferenza stampa il capo delle operazioni speciali della polizia di New York, Wilson Aramboles. C'era "panico" a bordo nella nave, ha raccontato all'agenzia di stampa Afp un residente di Brooklyn, il 23enne Nick Corso, che si trovava vicino al ponte al momento dell'impatto.

Secondo le testimonianze, c'erano diverse persone che gridavano: "Molte urla, alcuni marinai appesi agli alberi, sembrava che ci fosse panico sulla nave", ha detto il cittadino di newyorkese. "Non ho visto nessuno cadere in acqua. La cosa che mi ha colpito di più è stato il panico sulla nave, e c'era un tizio sul retro che faceva cenno alla gente di allontanarsi dal punto in cui eravamo", ha aggiunto.

Le reazioni

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei due membri dell'equipaggio della nave scuola Cuauhtémoc, rimasti uccisi nell'impatto contro il ponte di Brooklyn ieri sera. "Siamo profondamente addolorati per la perdita di due membri dell'equipaggio della nave scuola Cuauhtémoc, che hanno perso la vita nel tragico incidente nel porto di New York. La nostra solidarietà e il nostro sostegno vanno alle loro famiglie", ha dichiarato la presidente in un post su X.

Sheinbaum ha affermato che la Marina messicana sta supportando i feriti nell'incidente e che l'ambasciatore messicano negli Stati Uniti e il Consolato generale del Messico stanno offrendo il loro aiuto. "Stiamo monitorando la situazione e il Segretario della Marina continuera' a fornire aggiornamenti", ha aggiunto. Dopo l'incidente, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Messico si è recato sul posto insieme ai funzionari di New York.