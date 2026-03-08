Attualità
video suggerito
video suggerito

Giallo a Torino, trovato morto in villa il giardiniere di Marco Lavazza, re del caffè

È accaduto nel pomeriggio di ieri. Due le piste principali: da un lato l’ipotesi del suicidio, dall’altro quella di un possibile incidente sul lavoro. Saranno gli accertamenti tecnici e medico-legali a fornire indicazioni più precise sulle cause della morte.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Giallo a Torino, dove nel pomeriggio di ieri il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'interno della villa di Marco Lavazza, vicepresidenze dell'omonima azienda, nella zona precollinare del capoluogo piemontese. Stando alle prime informazioni diramate dai carabinieri, si tratterebbe di un dipendente della famiglia che lì risiede: non sono ancora note le cause del decesso e gli inquirenti non escludono nessuna pista.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, poco dopo il ritrovamento del cadavere all’interno della proprietà. Sul posto è stata subito inviata anche un’ambulanza del 118 di Azienda Zero, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Stando a quanto emerso l'uomo lavorava come giardiniere e custode nella villa. Gli inquirenti hanno immediatamente iniziato a raccogliere testimonianze, effettuando rilievi all’interno della proprietà e cercando di capire quale fosse la situazione al momento del ritrovamento. Due le piste principali: da un lato l’ipotesi del suicidio, dall’altro quella di un possibile incidente sul lavoro. Saranno gli accertamenti tecnici e medico-legali a fornire indicazioni più precise sulle cause della morte.

La nota della famiglia Lavazza –  "Marco Lavazza e la sua famiglia esprimono il loro profondo dolore e sgomento per la tragica fatalità che ha cagionato la scomparsa del signor Ronald Adarlo, una persona a noi molto cara e parte della famiglia da tanti anni", ha scritto la famiglia Lavazza in una nota. "Assicuriamo piena collaborazione per chiarire le circostanze di quanto avvenuto. Siamo vicini a tutti i suoi familiari in questo momento di grande sofferenza".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Mezzaluna Rossa: "10mila siti civili distrutti dai raid". Iran: "Intesa su successore di Khamenei"
I curdi iraniani: "Questa non è la nostra guerra. Vogliamo un Paese democratico e la nostra autonomia"
A quanto pare, sono stati gli americani a bombardare la scuola dove sono morte oltre 150 bambine
Meloni dice sì al coordinamento militare con i leader Ue e manda una nave da guerra a Cipro
La guerra in Iran mette a rischio anche le rate del mutuo: un economista spiega per chi possono aumentare
Perché l'aumento del diesel e della benzina oltre i 2 euro è colpa della speculazione e non solo della guerra
Non solo gas e petrolio: chiudere lo Stretto di Hormuz significa paralizzare industria e agricoltura globali
Cosa comporta la guerra Israele-Usa all'Iran, l'analisi: "Cambio di regime è impossibile senza il popolo"
Il nuovo obiettivo di Israele è il Libano: Hezbollah rischia di scomparire con la guerra in Iran Pasquale Porciello
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views