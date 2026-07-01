Scalano l’Empire State Building di New York, poi lui le fa la proposta di matrimonio a 450 metri d’altezza

Hanno raggiunto la cima dell’iconico Empire State Building a New York (senza autorizzazione), srotolando uno striscione con un messaggio di pace. Dopo la scalata, Vanya Beerkus ha chiesto ad Angela Nikolau di sposarlo su una piattaforma a centinaia di metri d’altezza. La coppia è stata poi subito fermata dalla polizia.

Prima uno striscione srotolato nel punto più alto dell’Empire State Building, poi una proposta di matrimonio sospesi a centinaia di metri dal suolo. Non poteva non attirare l’attenzione la scena andata in scena a New York City, dove due persone sono riuscite a raggiungere la cima del celebre grattacielo della Grande Mela per lanciare un messaggio di pace e trasformare l’impresa in un momento privato e spettacolare.

Sul telo, mostrato dalla sommità della struttura alta 443 metri, compariva la frase: "When the power of love beats the love of power, the world knows peace" ("Quando il potere dell’amore batte l’amore per il potere, il mondo conosce la pace"). L’immagine è stata ripresa anche dagli elicotteri delle televisioni statunitensi che sorvolavano Manhattan.

I protagonisti dell’azione sono Vanya Beerkus, 32 anni, e Angela Nikolau, 33 anni, coppia russa conosciuta online per le scalate estreme di edifici e strutture famose in tutto il mondo senza autorizzazioni e senza imbracature. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero aggirato i sistemi di sicurezza dell’Empire State Building riuscendo ad arrivare fino alla guglia-antenna, una zona ben oltre gli spazi accessibili ai visitatori.

Dopo aver esposto lo striscione, la coppia – vestita di nero e con caschi e maschere – ha iniziato la discesa. Il momento più sorprendente è arrivato poco dopo, quando hanno raggiunto una piattaforma intermedia: Beerkus si è inginocchiato davanti ad Angela e le ha chiesto di sposarlo. I due si sono poi abbracciati e baciati, pubblicando successivamente le immagini della proposta sui loro profili social.

L’intervento delle autorità è scattato dopo la segnalazione dell’intrusione. La polizia di New York ha confermato di aver preso in custodia i due, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire eventuali accuse.

Per la coppia non si tratta della prima impresa di questo tipo. Sui social Angela Nikolau si descrive come una "neoartista che esplora identità, paura e libertà" e ha condiviso negli anni immagini realizzate in cima a diverse strutture celebri, tra cui il Bay Bridge di San Francisco e il Merdeka 118 di Kuala Lumpur.

Le loro scalate sono state raccontate anche nel documentario Netflix del 2024 "Skywalkers: A Love Story", dedicato proprio alla loro relazione e alle imprese ad alta quota che li hanno resi conosciuti in tutto il mondo.