Allarme a Lipsia, trovato drone carico di esplosivo vicino a un aereo ucraino: aeroporto chiuso

Il drone è stato trovato vicino a un cargo ucraino all’aeroporto di Lipsia, in Germania. L’ordigno – con tanto di detonatore – non è esploso solo perché il sistema di innesco era difettoso. Lo scalo è stato chiuso per alcune ore e le autorità tedesche indagano su un possibile atto di sabotaggio.

Un drone carico di esplosivo è stato trovato nella notte all'interno dell'aeroporto di Lipsia, in Germania, uno dei principali hub logistici d'Europa e snodo strategico per i collegamenti con l'Ucraina. Il dispositivo, scoperto nei pressi di un aereo cargo della compagnia ucraina Antonov Airlines, non è esploso solo perché il sistema di innesco era difettoso. L'episodio ha fatto scattare un'imponente operazione di sicurezza, con la chiusura temporanea dello scalo e l'apertura di un'indagine per chiarire natura e obiettivo dell'azione.

Secondo quanto ricostruito dai media tedeschi, il drone è stato individuato intorno alle 23.40 da un dipendente dell'aeroporto nell'area della pista sud. Sul posto sono intervenuti la Polizia federale e gli artificieri, che hanno utilizzato un robot per mettere in sicurezza il velivolo senza distruggerlo, rimuovendo il detonatore affinché potesse essere analizzato. Obiettivo degli investigatori è infatti ricavare eventuali impronte, tracce biologiche o altri elementi utili a identificare i responsabili.

Le immagini pubblicate dalla Bild mostrano un ordigno artigianale fissato al drone e composto, secondo il quotidiano, da benzina, fertilizzante contenente nitrato e un sistema di accensione. Sarebbe stato proprio un difetto della miccia a impedire l'esplosione.

Durante le operazioni di emergenza si è verificato peraltro anche un secondo episodio. Un aereo cargo della DHL, che aveva interrotto la procedura di atterraggio proprio a causa della chiusura dello scalo, ha urtato un oggetto non identificato mentre sorvolava la zona a circa 400 metri di quota. Il velivolo è stato quindi dirottato ad Hannover, dove è atterrato senza conseguenze per l'equipaggio. I controlli hanno evidenziato lievi danni alla parte anteriore dell'aereo. Al momento non è stato accertato se l'oggetto fosse un secondo drone o se i due episodi siano collegati.

Le autorità tedesche mantengono il massimo riserbo. Non è stato confermato ufficialmente che il bersaglio fosse il cargo della Antonov, anche se il drone è stato trovato nelle sue vicinanze. Allo stesso modo, nessun responsabile è stato finora individuato e non sono state formulate accuse.

L'episodio arriva però in un contesto particolarmente delicato. L'aeroporto di Lipsia rappresenta il principale hub tedesco per Antonov Airlines e uno dei più importanti centri logistici europei per il trasporto di merci destinate all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Per questo gli investigatori stanno valutando anche l'ipotesi di un possibile atto di sabotaggio o di una cosiddetta "minaccia ibrida", senza che al momento vi siano elementi sufficienti per attribuire l'azione a uno Stato o a un'organizzazione specifica.