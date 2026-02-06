Muore cadendo da un balcone in hotel mentre è in vacanza in Spagna: la moglie e i figli dormivano

Un turista britannico di 37 anni è morto precipitando dal balcone al sesto piano di un hotel a Torremolinos, sulla Costa del Sol. Era in vacanza con moglie e due figli piccoli. La polizia indaga sulle circostanze: la donna è convinta si sia trattato di un incidente.

Un hotel in Costa del Sol, Spagna

Un uomo britannico di 37 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone al sesto piano di un hotel di Torremolinos, sulla Costa del Sol, dove stava soggiornando con la famiglia per una vacanza. La tragedia si è consumata nelle prime ore di mercoledì 4 febbraio, nel silenzio della notte.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Diario Sur, l’allarme è scattato poco dopo la caduta, quando ai servizi di emergenza sono arrivate diverse chiamate che segnalavano quanto era appena accaduto. I sanitari si sono precipitati sul posto, ma le lesioni riportate dall’uomo si sono rivelate troppo gravi e ogni tentativo di soccorso è stato vano.

La Polizia nazionale spagnola ha avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio. Dalle prime verifiche è emerso che il 37enne alloggiava nella struttura alberghiera insieme alla moglie e ai due figli, entrambi di età inferiore ai dieci anni. Dopo l’intervento dei soccorsi, è stata attivata l’autorità giudiziaria per il recupero della salma e per l’avvio formale dell’inchiesta.

Stando alle informazioni raccolte dagli investigatori e riportate da Diario Sur, la coppia aveva consumato alcolici nel corso della serata. A un certo punto, i due si sarebbero separati. Secondo il racconto fornito dalla donna agli agenti, lei si sarebbe ritirata in camera da letto per dormire, mentre il marito sarebbe rimasto da solo sul balcone della stanza. È in quei momenti, lontano da sguardi e testimoni, che l’uomo sarebbe precipitato nel vuoto.

Nella sua deposizione alla polizia, la moglie si sarebbe detta convinta che si sia trattato di un incidente. Al momento non risultano elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Le forze dell’ordine proseguono comunque gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda e comprendere cosa sia accaduto in quelle ore che hanno preceduto la caduta fatale.