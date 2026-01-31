Esteri
video suggerito
video suggerito

Morto in un incidente sul lavoro in Oman il 23enne altoatesino René Piffrader: era lì con un’azienda svizzera

Due le vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a una ventina di chilometri da Muscat, in Oman. L’italiano René Piffrader, dipendente di una azienda svizzera, e un operaio pachistano. Grave una terza persona.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
Muscat, Oman
Muscat, Oman

Un giovane italiano di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro in Oman. Secondo quanto apprende Ansa si chiamava René Piffrader, era nato a San Valentino alla Muta (Bolzano) ed era residente a Curon, in val Venosta. Il giovane era al lavoro in un cantiere presso Muttrah, a una ventina di chilometri da Muscat, capitale dell’Oman, quando è rimasto coinvolto in un drammatico incidente. Oltre all’altoatesino è morto anche un operaio di nazionalità pakistana e una terza persona è rimasta gravemente ferita.

Stando a quanto emerso in queste ore, René Piffrader era impiegato da un'azienda svizzera che si occupava di una serie di installazioni per la futura realizzazione di un impianto a fune. Sarebbe rimasto ucciso dopo il crollo di una struttura di costruzione necessaria per la realizzazione dell'impianto a fune di cui si occupa la Sabeen Investment Expresses.

La società responsabile ha chiarito che l’incidente mortale si è verificato durante la fase di costruzione e implementazione del progetto e non era correlato ad attività operative, commerciali o di sperimentazione del sistema funiviario. Sono attualmente in corso nel porto i lavori di costruzione dell'impianto che avrà una lunghezza totale di circa 2.600 metri e supererà un dislivello di 100 metri.

Leggi anche
Chi era Andrea Bolelli, il 39enne morto sul lavoro nell’incidente in A13: "Il suo motto musica e solidarietà"

Le autorità locali hanno dato il via a tutti gli approfondimenti del caso per determinare le esatte cause della tragedia.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Olimpiadi alle porte, ma l'arena dei giochi è circondata da cantieri e nessuno sa perché
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views