Lutto nel mondo della finanza: Benjamin de Rothschild, presidente di Edmond de Rothschild Holding SA, è morto per un attacco cardiaco. Nato nel 1963, Benjamin de Rothschild era il figlio di Edmond e di Nadine: l’erede della dinastia di banchieri si è spento improvvisamente a 57 anni. "È con profondo rammarico e grande tristezza che il Gruppo Edmond de Rothschild annuncia la scomparsa di Benjamin de Rothschild a seguito di un infarto nella sua casa di Pregny, in Svizzera”, è quanto ha dichiarato la società in un comunicato. Il decesso, a quanto emerso, è avvenuto venerdì pomeriggio.

Benjamin De Rothschild era a capo del gruppo creato dal padre dal 1997 e ha lavorato per semplificarne la struttura dopo il delisting. Al fine 2019, il gruppo con sede a Ginevra disponeva di 173 miliardi di franchi (194 miliardi di dollari) di attivi con una presenza in 32 Paesi e 2.600 dipendenti. Il gruppo è specializzato nell’attività bancaria privata e nella gestione di patrimoni. Secondo la stima di Forbes, il patrimonio di Benjamin de Rothschild era di 1,5 miliardi di euro.

Il gruppo ha descritto Benjamin de Rothschild come “un imprenditore visionario, appassionato di finanza, velocità, vela e automobili, cultore di vini e filantropo attivo”. In particolare ha sviluppato l’innovazione all’interno dell’ospedale Fondation Adolphe de Rothschild. Benjamin de Rothschild lascia la moglie, Ariane de Rothschild, e quattro figlie. Negli ultimi anni si era concentrato soprattutto sulle attività di sponsorizzazione legate alla vela e alle altre sue passioni come le auto, il vino, la caccia. Delle società si occupava attivamente la moglie.