Misteriose esplosioni a New York, tremano edifici e scatta l'allarme: cosa sta succedendo Numerose squadre di emergenza di vigili del fuoco e di altre agenzie di primo intervento sono accorse nella zona di Roosevelt Island dopo decine di segnalazioni di improvvisi e inspiegabili scoppi, seguiti da evidenti vibrazioni dei palazzi.

A cura di Antonio Palma

Un'ondata di improvvisi e inspiegabili scoppi seguiti da evidenti vibrazioni dei palazzi hanno fatto scattare l’allarme oggi a New York dove alle autorità sono arrivate decine di segnalazioni. Le richieste di intervento si sono concentrate nella zona di Roosevelt Island, la stretta isola nell'East River di New York tra l'isola di Manhattan e il Queens.

Le segnalazioni sono arrivate poco prima delle 6 di martedì 2 gennaio, ora locale, le 12 in Italia, indicando come punto chiave la zona attorno al Roosevelt Island Bridge, un ponte che collega l'isola alle altre zone della Grande Mela. I vigili del fuoco dicono che le chiamate hanno riferito di una serie di piccole esplosioni attorno a un edificio della zona che hanno fatto tremare i palazzi vicini. Il palazzo sotto esame è quello al 580 di Main Street, la strada principale dell'Isola.

Numerose squadre di emergenza di vigili del fuoco e di altre agenzie di primo intervento statunitensi sono accorse in zona e stanno rispondendo alle segnalazioni per capire cosa sia accaduto. Al momento non si registrano feriti o danni evidenti ma i vigili del fuoco accorsi sul posto hanno riferito di aver avvertito vibrazioni dai palazzi. In zona sarebbe saltata anche la corrente elettrica di molti edifici e per questo è stato chiesto ai tecnici delle società di energia di intervenire sul posto.

I pompieri di New York, che stanno urgentemente cercando di trovare la fonte delle vibrazioni, avrebbero riscontrato anche una serie di incendi dei tombini di manutenzione nella zona. Secondi i residenti del posto, sarebbero stati svegliati di soprassalto prima dell'alba di questa mattina da almeno tre scoppi, seguiti da vibrazioni, tanto da aver pensato persino a un terremoto che però non è stato mai registrato.

Oltre ai residenti dell'isola, segnalazioni sono arrivate anche da persone del vicino quartiere di Astoria, sull'East River. Anche qui infatti avrebbero avvertito un rumore fragoroso che ha svegliato molti residenti di primo mattino. "Mi sono svegliato per il tremore. I muri tremavano e potevi sentire le finestre vibrare" ha raccontato un residente. "Abbiamo sentito forti rimbombi e scosse. Ci siamo spaventati" è la testimonianza di un altro residente del posto.