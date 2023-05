Mentre gioca cade e sanguina: bimbo di 2 anni colpito in testa da proiettile vagante all’asilo nido Le maestre pensavano si fosse ferito inciampando e cadendo, in realtà il piccolo era stato vittima di un proiettile vagante mentre era nel giardino dell’asilo nello Utah: scoperto solo in ospedale.

A cura di Antonio Palma

Stava giocando con altri piccoli nel cortile dell'asilo nido che frequenta tutti i giorni quando improvvisamente il bambino di 2 anni si è accasciato a terra e ha iniziato a sanguinare dal capo. Le maestre si sono subito mobilitate allertando i genitori ma tutti pensavano si fosse ferito inciampando e cadendo, in realtà il piccolo era stato vittima di un proiettile vagante che lo ha colpito in testa nell'area giochi esterna e recintata dell'asilo, ferendolo.

Il foro del proiettile nella recinzione dell’asilo

Il terribile incidente lunedì mattina ora locale a West Spanish Fork, nello Utah, in Usa. La scoperta di quanto accaduto è avvenuta solo quando il piccolo è stato portato in ospedale e sottoposto ad alcuni esami diagnostici che hanno evidenziato la presenza di un proiettile di piccolo calibro conficcato nella sua testa. Fortunatamente la ferita non si è rivelata letale anche se il bambino resta ricoverato presso lo Utah Valley Regional Medical Center in condizioni giudicate stabili dai medici.

Come ricostruito dalla polizia, il giorno dell'accaduto diversi bambini stavano giocando nell'area dell'asilo nido con due adulti quando a un certo punto il piccolo è sembrato inciampare e sanguinare dal viso. "L'asilo nido ha informato i genitori del bambino di 2 anni che sono accorsi e hanno portato il loro bambino in ospedale per le cure e solo in ospedale che i medici hanno scoperto attraverso gli esami che il bambino aveva un proiettile di piccolo calibro conficcato nella sua testa" hanno spiegato gli inquirenti.

Mercoledì il dipartimento di polizia di Spanish Fork ha annunciato di aver individuato il possibile autore dello sparo accidentale. La polizia ha detto che l'uomo stava sparando agli uccelli nella zona a ovest dell'asilo quando il bambino è rimasto ferito dal proiettile che ha oltrepassato la recinzione. L'uomo sta collaborando con le autorità ma le indagini sul caso proseguono.