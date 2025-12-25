Melodee trovata morta dopo due mesi di ricerche: “Uccisa dalla madre, le ha sparato un colpo alla testa”

La piccola Melodee, la bimba di 9 anni scomparsa due mesi fa e trovata morta negli Usa, sarebbe stata uccisa dalla madre con un colpo alla testa. Lo hanno riferito le autorità. A carico della donna, arrestata il 23 dicembre, ci sarebbero “numerose prove”.

Melodee, 9 anni.

Martedì 23 dicembre Ashlee, la madre di Melodee B., la bimba californiana di 9 anni scomparsa a ottobre e trovata morta in una zona rurale dello Utah, è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso la figlia.

Secondo quanto riferito da Bill Brown, sceriffo della contea di Santa Barbara, in California (dove le due abitavano), la bambina sarebbe stata assassinata da un colpo alla testa. L'arresto della 40enne è arrivato a più di due mesi dalla denuncia di scomparsa della bambina.

Le autorità ritengono che Melodee sia stata uccisa poco dopo essere stata vista viva per l'ultima volta, il 9 ottobre, vicino al confine tra Colorado e Utah, mentre stava facendo un viaggio in auto con la madre. Gli investigatori "hanno recuperato una notevole quantità di prove" contro la madre della bambina, ha affermato Brown in conferenza stampa.

Come riportano i quotidiani statunitensi, che citano le autorità, il 6 dicembre scorso l'ufficio dello sceriffo della contea di Wayne, nello Utah, è stato contattato da un uomo e una donna che avevano riferito di aver trovato un corpo in decomposizione mentre scattavano delle foto in una zona rurale.

Lunedì scorso, 22 dicembre, il laboratorio di analisi criminale dell'FBI ha stabilito una corrispondenza tra il Dna dei resti rinvenuti nello Utah e quello familiare di Melodee.

Inoltre, a quanto si apprende, l'esame di un bossolo esploso e proiettili trovati nell'abitazione dove abitava la madre di Melodee erano riconducibili a quelli rinvenuti sulla scena del crimine nello Utah. L'arma con cui la donna ha compiuto l'efferato delitto non è stata tuttavia ancora recuperata.

Lo sceriffo ha riferito che la madre della bimba avrebbe deliberatamente tentato in più occasioni di impedire agli investigatori di trovare Melodee. Il movente dell'infanticidio non è stato ancora ricostruito.

L'indagine sulla scomparsa di Melodee era stata avviata il 14 ottobre scorso, quando un dirigente scolastico aveva segnalato alle autorità la sua "assenza prolungata". Le autorità hanno stabilito che Melodee e Ashlee avevano lasciato la loro casa di Lompoc, in California, il 7 ottobre, per un viaggio di tre giorni che le aveva portate nella zona del Nebraska.

Melodee era stata vista viva l'ultima volta il 9 ottobre vicino al confine tra Colorado e Utah. La madre era tornata a Lompoc il 10 ottobre con l'auto che avevano noleggiato il 7 ottobre ma Melodee non era con lei. Le autorità hanno riferito che Ashlee aveva indossato parrucche e aveva utilizzato diverse targhe durante il viaggio .

Martedì le autorità hanno dichiarato che la donna non sta ancora collaborando. Sembra che abbia agito da sola. "Oggi siamo uniti nel dolore, ma anche nella determinazione. Melodee meritava una vita migliore di quella che ha avuto", ha detto lo sceriffo. "Che Dio benedica la sua anima innocente, che non dimenticheremo mai".