Trovato il corpo della piccola Melodee, la bimba di 9 anni scomparsa a ottobre negli Usa: arrestata la madre

Ritrovati nello Utah i resti di Melodee B., la bambina di 9 anni scomparsa a ottobre in California (Usa). La madre 40enne, Ashlee, è stata arrestata e ora si trova rinchiusa nel carcere della Contea di Santa Barbara senza possibilità di cauzione.

Melodee B., 9 anni.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Melodee B., la bambina californiana di 9 anni scomparsa a ottobre. I suoi resti sono stati ritrovati dalle autorità dello Utah, secondo quanto riporta la Cnn che cita una fonte delle forze dell'ordine.

La madre, Ashlee, 40 anni, è stata arrestata e ora si trova detenuta nel carcere della Contea di Santa Barbara, senza possibilità di cauzione. In rete sta circolando un video, ripreso dai vicini di casa, dove si vede la donna scortata fuori dalla sua abitazione dagli agenti di polizia.

Il ritrovamento del corpo della bambina è stato confermato ad alcune emittenti locali dalla nonna paterna, Lilly. Melodee era stata vista l'ultima volta il 9 ottobre in un video di sorveglianza nella zona al confine tra Colorado e Utah.

Secondo quanto è stato ricostruito negli scorsi mesi, la madre della piccola era partita per un viaggio in auto con la figlia il 7 ottobre, quando le telecamere di sorveglianza avevano ripreso la bambina presso un'agenzia di autonoleggio locale, con indosso una parrucca. Le autorità hanno ipotizzato un tentativo di alterare il suo aspetto.

Nei tre giorni successivi, l'auto a noleggio ha attraversato Nebraska, Utah, Arizona, Nevada e Kansas prima di tornare a Lompoc, a circa 55 miglia a nord-ovest di Santa Barbara, in California, dove abitavano la madre e la bimba.

Gli investigatori hanno confermato che la madre era stata vista tornare nella sua residenza di Lompoc il 10 ottobre, alla guida dello stesso veicolo a noleggio con cui era partita il 7 ottobre, ma Melodee non era in macchina.

La scomparsa della bimba era stata denunciata diversi giorni dopo, il 14 ottobre, non da un familiare, ma da un'amministratrice scolastica preoccupata per la sua lunga assenza.

Alle ricerche della bambina si era unito anche l'Fbi, in un caso che ha attirato l'attenzione in tutti gli Stati Uniti. La speranza per molti era ancora accesa. Oggi, purtroppo, la tragica notizia ha spento quella fiamma.