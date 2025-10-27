Bimba di 9 anni scomparsa negli Usa, diffuse nuove foto di Melodee: “Potrebbe essere lei con una parrucca”

Una bimba di 9 anni, Melodee, è scomparsa da settimane in California, negli Usa. Le ricerche sono iniziate il 14 ottobre, quando la scuola ha denunciato alla Polizia la sua “assenza prolungata”. Le autorità hanno diffuso immagini riprese da una telecamera di sorveglianza: potrebbero ritrarre la minore, camuffata con una parrucca. Sospetti sulla madre.

Di Melodee, 9 anni, non si hanno notizie da quasi due settimane. La bimba è scomparsa in California, negli Stati Uniti. Le ricerche sono iniziate lo scorso 14 ottobre, quando il personale scolastico ha avvisato gli agenti di Polizia dell'"assenza prolungata" della minore.

Le forze dell'ordine si erano subito recate presso l'abitazione della famiglia a Lompoc, cittadina della contea di Santa Barbara, e avevano parlato con la madre Ashlee, 35 anni. La bambina non era in casa e la donna "non era stata in grado di fornire alcuna spiegazione verificabile sulla sua posizione".

Ora le autorità hanno diffuso alcune immagini, riprese da telecamere di videosorveglianza, in cui si vedrebbe la bambina poco prima della scomparsa. La madre l'avrebbe portata con sé in un lungo viaggio in auto attraverso diversi Stati. Nelle foto la bimba sembra indossare una parrucca.

Gli investigatori hanno ipotizzato che il viaggio si sia tenuto nel periodo compreso tra il 7 e il 10 ottobre, quando si ritiene che la donna abbia guidato da Lompoc al Nebraska a bordo di una Chevrolet Malibu bianca a noleggio.

"Questo viaggio di tre giorni si è svolto da Lompoc alla zona del Nebraska, con il viaggio di ritorno che ha incluso lo Stato del Kansas", ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo. "Gli investigatori sono ora concentrati a determinare dove si trovasse Melodee durante quei tre giorni e dove potrebbe trovarsi ora".

L'ufficio di Los Angeles dell'FBI (Federal Bureau of Investigation) sta collaborando alle ricerche e conferma che Melodee "potrebbe essere stata con la madre fino al 7 ottobre" e che la donna "potrebbe aver guidato con Melodee fino allo stato del Nebraska".

Gli investigatori ritengono inoltre che la parrucca sia stata fatta indossare alla bambina per alterare il suo aspetto. Secondo quanto riportano alcuni quotidiani, la madre sarebbe solita usare parrucche. Melodee è considerata un soggetto a rischio a causa della sua età e della prolungata assenza.

"I nostri investigatori stanno seguendo ogni pista in questo caso. Continuiamo a chiedere ai cittadini se hanno informazioni che potrebbero aiutarci a trovare la bambina", ha dichiarato Bill Brown, sceriffo della contea di Santa Barbara. "Siamo determinati a riportarla a casa sana e salva".

Le autorità affermano che la madre della bimba non ha collaborato e non ha fornito alcuna informazione sul luogo in cui potrebbe trovarsi la figlia.

"L'ufficio dello sceriffo condivide la preoccupazione della comunità per la sicurezza di Melodee e si impegna a riportarla a casa", ha aggiunto lo sceriffo Brown. "Speriamo che Melodee possa essere con qualcuno, magari un parente o un amico, che potrebbe non essere a conoscenza delle circostanze della sua scomparsa".

I parenti del padre di Melodee hanno raccontato ai media che la madre della bambina scomparsa di 9 anni ha impedito loro di vederla per anni. Il padre della bimba è morto in un incidente stradale nel 2016, quando Melodee era piccola.

La madre di Ashlee, Lori, ha raccontato che lei stessa non parlava con la nipote da circa 2 anni e che ha saputo della sua scomparsa dopo che la polizia l'ha chiamata per verificare dove si trovasse.